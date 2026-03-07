La convocatoria del Betis para el encuentro en Getafe

Pablo García se ejercita con sus compañeros en la ciudad deportiva.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro ante el Getafe tras el entrenamiento matinal de este sábado de los verdiblancos en la ciudad deportiva, siendo la principal novedad la inclusión de Pablo García.

El canterano, autor de dos goles en el triunfo del filial (3-1) en el derbi chico, ha entrado en una lista de 24 futbolistas, por lo que el técnico chileno tendrá que realizar un descarte antes del inicio del choque.

Isco, Amrabat y Lo Celso, que siguen con sus diferentes procesos de recuperación, son las únicas ausencias en el Betis para el choque en el Coliseum.

La lista al completo es la siguiente: Valles, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.