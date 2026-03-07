El Betis busca en Getafe su mejor racha en esta Liga

El empate contra el Sevilla dejó un regusto amargo en el Betis. La sensación de una oportunidad perdida y dos puntos que se dejaron escapar, pero esa igualada se enmarca en un contexto más general. El conjunto de Manuel Pellegrini encadena cinco partidos sin perder e iguala su mejor racha liguera con un botín de 11 puntos de los últimos 15 posibles que ante el getafe puede superar.

Fue entre la jornada 4 y la novena cuando logró los mismos guarismos, ya que en esa tanda hay que descontar el duelo de la sexta jornada en Vigo que jugó en una fecha adelantada antes de empezarla empatando contra el Levante un partido que perdía por 2-0. Después se impuso a la Real Sociedad (3-1) y al Osasuna (2-0) en casa, remontó al Espanyol (1-2) con Pau López como héroe parando un penalti más que polémico en el tiempo de prolongación y rescató un punto del Madrigal igualando otro 2-0 en contra. Resultado, cinco duelos con tres victorias y dos tablas antes de caer derrotado en La Cartuja frente al Atlético.

Esta racha iniciada en la jornada 22 acumula guarismos parecidos: cinco encuentros y 11 puntos con tres triunfos, seguidos de inicio en esta ocasión, y dos empates en casa, tras adelantarse en el marcador en ambos casos, que deja una sensación agridulce por esas circunstancias. Levantó en La Cartuja el choque contra el Valencia para ganar por 2-1 y tomó el Metropolitano, después de encajar un 0-5 en la Copa del Rey, levantándose contra el Atlético (0-1). Ganó al Mallorca (1-2), pero después no pasó del empate como local contra el Rayo (1-1) y el Sevilla le igualó en casa un 2-0 (2-2). Ocho goles a favor y cinco en contra en esta serie de cinco citas frente a los 11 tantos anotados y seis encajados de la anterior para conseguir los mismos puntos.

Ahora, sin embargo, puede mejorar esta racha con su visita al Coliseum, donde Manuel Pellegrini sólo ha perdido en una de sus cinco visitas anteriores con el Betis. En la primera, en septiembre de 2020, cayó por 3-0. A partir de ahí, dos empates y dos triunfos, el último la pasada campaña (1-2) con dos goles de Isco. Esta vez el héroe verdiblanco tendrá que ser otro.