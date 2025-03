El Betis busca el lleno del Villamarín ante el Jagiellonia Bialystok

Sevilla/El Betis ha puesto en marcha el proceso de activación de los abonos para el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League ante el Jagiellonia Bialyskok, que se disputará el próximo jueves 10 de abril a las 21:00 en el estadio Benito Villamarín.

Desde esta misma tarde, los abonados podrán realizar esta activación a través de un enlace que recibirán vía correo electrónico y SMS hasta el próximo 1 de abril a las 14:00.

Los precios de la activación para los abonados adultos oscilan entre los 15 euros -Gol Norte y Gol Sur- y los 20 -Fondo y Preferencia-, mientras que para los abonados juveniles e infantiles con carnet bonificado será de 10 y 5 euros, respectivamente, en todas las zonas del Estadio.

Para los juveniles no bonificados -aquellos que no cumplieron con el requisito de asistencia la temporada pasada- será de 15 euros -Gol Norte y Gol Sur- y 20 euros -Fondo y Preferencia-, mientras que el de los infantiles no bonificados será de 10 euros en cualquier parte del Estadio.

ENTRADAS AL PRECIO DE ACTIVACIÓN PARA ABONADOS UNA VEZ EXPIRADO EL PLAZO

En el caso de que los abonados no hayan activado su abono dentro del plazo establecido, tendrán la posibilidad de adquirir una localidad en la zona del Estadio que deseen al precio de activación, según disponibilidad, introduciendo su ID y PIN de abonado en la taquilla online de la página web del Real Betis. En este caso, se aplican gastos de gestión de la plataforma.

PROMOCIÓN DE ENTRADAS PARA ACOMPAÑANTES CON ID + PIN PARA ABONADOS Y 'SOY BÉTICO'

Además, los abonados y socios 'Soy Bético' podrán adquirir tantas localidades como deseen en cualquier zona del Estadio, según disponibilidad, al precio de 15 euros -Gol Norte y Gol Sur- y 20 euros -Fondo y Preferencia- desde la taquilla online introduciendo su ID y PIN de abonado para sus acompañantes. También se aplican gastos de gestión en este caso.

PÚBLICO GENERAL

Los precios para el resto del público (ni abonados ni socios 'Soy Bético') oscilan entre los 25 y 40 euros, y estas entradas se podrán adquirir a partir del 1 de abril también desde la web oficial del Club.

La Oficina de Atención al Bético atenderá cualquier duda o consulta de los aficionados en el correo electrónico atencionalbetico@realbetisbalompie.es o bien de manera presencial, en días laborables, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y el viernes, de 10:00 a 14:00.