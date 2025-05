Betis: La Champions, un sueño vivo para Pellegrini

Sevilla/La rueda de prensa de Manuel Pellegrini, en la previa del encuentro liguero entre el Rayo Vallecano y el Betis, estuvo marcada por la cautela ante un rival en buena forma, la persistente esperanza de alcanzar los puestos de Champions League y el intento de mantener la concentración del equipo en el presente, a pesar de la cercanía de la histórica final de la Conference League. El técnico chileno abordó diversos temas con su habitual serenidad y claridad.

Un Rayo en alza y la exigencia de Vallecas: Pellegrini comenzó su análisis del próximo rival destacando la dificultad inherente a cada partido de La Liga, pero incidiendo especialmente en el buen momento del Rayo Vallecano, que llega al encuentro tras dos victorias consecutivas. "Espero un partido difícil, como todos en la Liga. El Rayo viene de ganar los dos últimos partidos. Campo pequeño que ellos conocen bien", advirtió el entrenador, subrayando la familiaridad del conjunto madrileño con su feudo. Además, Pellegrini hizo hincapié en la importancia del estado del césped para la calidad del juego: "El estado del césped debe ser impecable para la calidad de los partidos. No sé cómo estará el de Vallecas, ojalá que esté en condiciones para ambos equipos".

La ilusión intacta por la Champions: A pesar de la distancia de tres puntos que separa al Betis de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones a falta de sólo nueve puntos por disputar, Pellegrini se mostró reacio a descartar cualquier posibilidad. Con su pragmatismo característico, señaló: "No sé si la palabra es soñar. Hay que intentar buscar la clasificación en la medida que las matemáticas den esa posibilidad. Estamos a tres puntos. Yo creo que en el fútbol no se puede dar nada por perdido. Mientras podamos, vamos a seguir intentándolo".

Estado físico y anímico óptimo: El técnico ofreció noticias positivas sobre la condición de su plantilla, asegurando que tanto física como anímicamente el equipo se encuentra en un buen momento. "Muy bien en ambos aspectos. Físicamente hemos recuperado un poco. Entre el partido en Florencia y el de Osasuna no tuvimos apenas descanso", explicó Pellegrini, recordando la exigencia del calendario reciente: "La Fiorentina perdió con un rival de la parte baja de la tabla y perdió esa posibilidad de ir a Europa. Tuvimos una recuperación corta física y mentalmente. Estamos concentrados en hacer un buen papel y sumar tres puntos más".

Novedades en la enfermería: En cuanto a las lesiones, Pellegrini actualizó el estado de Fran Vieites, ofreciendo un rayo de esperanza: "Su lesión es menor que la de Bellerín. Vamos a ver cuánto tiempo tarda, a ver si puede estar o no".

Reconocimiento a la afición y la ambición del grupo: Pellegrini también dedicó palabras a la afición bética, mostrando comprensión ante una posible disminución de la euforia por la clasificación a la Europa League debido a las altas expectativas generadas por la posibilidad de la Champions: "La hinchada del Betis me extraña poco, quizás esa ilusión de la Champions disminuyó el logro de ir a Europa League cuatro fechas antes, pero ésa es la mentalidad de este grupo. Siempre quiere más y no ser conformista, el equipo lo dio todo y ahora vamos a intentar en estos tres últimos partidos ganar los tres y ver si eso nos permite dar un salto en Liga. Hay un objetivo cumplido, que es la clasificación europea para el próximo año, y el otro es ganar la Conference". Esta reflexión subraya la mentalidad inconformista y ambiciosa del vestuario.

Concentración total en el presente liguero: Ante la inminente final de la Conference League, Pellegrini fue tajante al asegurar que la mente del equipo está puesta en el partido contra el Rayo Vallecano: "No creo que se puedan sacar conclusiones por un partido. Sólo jugamos contra Osasuna, un partido en el que apenas tuvimos descanso de un partido a otro. Por otro lado, lo vamos a ver mañana. Espero la mentalidad de todos pensando en ganar al Rayo. Hasta que las matemáticas nos lo permitan, vamos a intentar conseguir ese logro. No creo que esté ningún jugador pensando en la final, quedan 15 días para eso".

La sede de la final de la Conference League: Pellegrini también expresó su opinión sobre la elección de Varsovia como sede de la final, lamentando la limitada capacidad para acoger a la gran cantidad de aficionados béticos que desearían presenciar el encuentro: "La verdad que me gustaría que estuvieran la mayor cantidad de béticos posible. Pero la UEFA tendrá sus motivos para designar la sede de las finales. Ahora le tocó a Polonia e iremos allí. Tendremos la misma cantidad de gente que el Chelsea".

Un balance de sus cinco temporadas en el Betis: Al ser preguntado sobre si considera ésta su mejor temporada al frente del club, Pellegrini ofreció una perspectiva global de su trayectoria en el Betis: "Si revisamos las cinco temporadas acá, todas son muy parejas. Momentos malos durante la temporada es imposible no tenerlos. Todas las temporadas han sido parejas en cuanto a resultados, rendimientos y logros. Lo importante es que siempre nos clasificamos para Europa". El técnico destacó la consistencia del equipo bajo su dirección y la consecución de logros importantes como la clasificación europea constante y la obtención de la Copa del Rey: "Para mí las temporadas han sido parejas, ahora histórica por la primera final internacional. Ganamos también la Copa del Rey, que fue revolución en la ciudad. Lo de la Champions ha sido un objetivo que apareció en cuanto al rendimiento que tuvo el equipo. Hay que ser realista, hay equipos con más presupuesto que nosotros y que no jugaron competición europea. Si ganamos la final, sería un paso adelante en relación a ganar la Copa e ir a Europa. Me cuesta desligar las temporadas. Si cuando llegué digo que nos vamos a clasificar cinco temporadas seguidas para Europa, me tildan de loco. Seguimos aspirando a más. Si agregamos un nuevo título sería espectacular".

Novedades sobre Lo Celso: En cuanto al estado de los jugadores, Pellegrini confirmó la convocatoria de Giovani Lo Celso, a pesar de no haber podido entrenar con normalidad durante la semana debido a unas molestias sufridas ante Osasuna. "Gio va a estar citado, no ha podido entrenar con normalidad en la semana. Ante Osasuna tuvo molestias. Vamos a esperar hasta mañana para ver si comienza mañana o si no se viste... Va mejorando, pero vamos a esperar 24 horas más". La decisión sobre la participación del centrocampista argentino se tomará en las horas previas al partido.

Aspectos a mejorar de cara a la final europea: Pensando ya en la final de la Conference League, Pellegrini identificó áreas de mejora en el rendimiento del equipo. "Las estadísticas muestran carencias y virtudes. La Fiorentina nos hizo dos goles de cabeza, pero no ha sido la tónica general durante el año. La seguridad defensiva siempre hay que mejorarla, algunos goles son evitables. El hecho de ser también un equipo ofensivo hace que haya alguna licencia atrás, pero en términos generales trabajamos como conjunto en ambas cosas, la parcela ofensiva y defensiva".

El futuro de Natan: Finalmente, Pellegrini fue preguntado por el futuro del central brasileño Natan, cuyo rendimiento ha sido destacado. "Ha demostrado lo importante que ha sido para nosotros. Ya veremos al final de temporada. Hay muchas situaciones a evaluar. Estamos centrados en acabar la temporada".

En definitiva, la rueda de prensa de Manuel Pellegrini dejó claro el enfoque del Betis en el inminente partido contra el Rayo Vallecano, sin renunciar al sueño de la Champions League y manteniendo la ilusión por la histórica final de la Conference League que se disputará en unas semanas.