Betis: Confianza en el regreso de Antony y en el crecimiento de Pablo García

Sevilla/Dos nombres propios también han sido analizados por Manu Fajardo y Ángel Haro en la rueda de prensa ofrecida a los medios tras la presentación de Álvaro Valles: Antony y Pablo García.

"Respecto a Antony, tenemos que ser conscientes de que es una operación compleja por el nivel y trayectoria del jugador en el Betis. No es fácil, mientras que Antony no se haya comprometido con una tercera entidad, nosotros vamos a jugar nuestras cartas para tenerlo. Intentaremos llevar a cabo distintas fórmulas sin hipotecar al club. Ser creativos como hemos sido otras veces para que Antony pueda estar aquí", ha expresado Fajardo.

El director deportivo, además, puso en valor el trabajo de toda la gente del club heliopolitana para la llegada y adapatación de jugadores del nivel del brasileño: "Respecto a Antony no me sorprende. Aprovecho para poner en valor el trabajo que hace el Betis en su conjunto en todos los departamentos. Eso no es casualidad. Es fruto del trabajo y seriedad de las personas que estamos en el día a día. Es algo bonito lo que estamos consiguiendo. Cada vez más grandes jugadores llaman a la puerta del Betis. Cada vez más grandes clubes llaman a la puerta para trabajar con el Betis y jugadores que se fueron tienen ilusión por volver".

Por su parte, Haro apuntó la importancia del equilibrio entre el gasto en plantilla y el rendimiento deportivo: "Tenemos que tener el rigor económico como hasta ahora. No nos volveremos loco. Tendremos un gasto de plantilla parecido al del año anterior. Vendemos bien pero también compramos bien, lo hemos demostrado esto últimos años".

Por último, Fajardo puso en valor el gran papel de Pablo García y la confianza que el Betis tiene en él: "Con Pablo García hay que tener calma, mucha pausa. El exceso de azúcar no es bueno en el fútbol. Tiene que seguir con su proceso formativo, sus estudios, tiene que entender que es jugador del Betis Deportivo. Tenemos que ayudarlo para que dé pasos firmes y sin desviarse de la línea del profesionalismo. Hay equipos que preguntan por él, pero las puertas del Betis están cerradas. Confiamos en Pablo".