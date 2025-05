Betis: Cuestión de prioridades

Sevilla/“Espero que ahora vayamos contra el Rayo a recuperar los puntos que nos dejamos contra Osasuna. Quedan 17 días para la final y no hay que poner todavía la cabeza en la Conference League. Falta tiempo como para pensar en eso, porque hay mucho en juego antes”, dijo Manuel Pellegrini tras el empate del domingo. En Vallecas queda la última parada hacia la Champions. Subirse al tren y seguir peleando por la quinta plaza depende de ganar este jueves (19:00) a un rival que apura sus opciones europeas y la duda es si el técnico seguirá con sus rotaciones o exigirá un esfuerzo extra, otro más, a sus teóricos titulares cumpliendo él mismo con sus palabras.

Venía el equipo de un duro encuentro en Florencia, con prórroga incluida, y frente al cuadro navarro introdujo ocho cambios: dos, los de siempre en la portería y la delantera, pero no dudó en darle descanso de inicio a Isco, Fornals, Johnny Cardoso y Antony, entre otros. Esta semana también afronta el conjunto verdiblanco dos encuentros, jueves y domingo, por lo que es de esperar que sigan las rotaciones en el Betis, fiel a la filosofía de su entrenador, aunque es de esperar que si todavía no es el momento de tener en la cabeza la cita en Breslavia del 28 de mayo Pellegrini salga con todo lo que tiene en Madrid. O no...

Antony, por ejemplo, se quedó la pasada jornada por primera vez en el banquillo desde que llegó en el mercado invernal. Encadenaba 13 partidos consecutivos como titular en la Liga, desde su debut el 3 de febrero contra el Athletic, y otros ocho en la competición continental, y su ausencia en el costado derecho, sin un sustituto claro en la banda, se notó en un Betis que apostó por un Jesús Rodríguez que aunque es diestro juega peor en esa banda, porque pierde la opción de buscar el disparo yéndose hacia el centro y las defensas tienen claro que su única salida es el centro.

Está claro que Pellegrini debe manejar con mimo a una plantilla que además de corta, por la salidas no repuestas en su momento de Rodri o Rui Silva, se ha visto muy castigada por las lesiones. Y en una larga temporada en la que disputará 59 partidos al final de la misma. Es por ello que técnico ha mantenido siempre sus rotaciones, aunque en menor medida en mitad de la temporada cuando su equipo empezaba a tomar vuelo. Ha sido en esta serie con la Fiorentina cuando más ha mirado al banquillo. Y es que si ante el Osasuna fueron ocho cambios respecto al equipo que salto de inicio al Artemio Franchi, en Cornellà frente al Espanyol hubo también ocho cambios respecto al encuentro anterior frente al conjunto italiano. Y de esa cita en Barcelona al siguiente duelo ya en tierras italianas fueron cinco las rotaciones.

Pero algo está claro. Cierto es que todo el plantel está enchufado, aunque hay puestos en los que se nota los cambios. Uno de ellos es la banda derecha cuando Anyony no está como ya se ha indicado, pero es que el equipo echa de menos también, y cómo, el ritmo que impone Isco y tuvo que tirar de él Pellegrini tanto contra el Espanyol como ante el Osasuna.

En el centro de la zaga no hay recambio alguno y en la medular William Carvalho está en su particular pretemporada tras su grave lesión y el ritmo que impone no es con el que el Betis se siente más cómodo en los partidos. Quizá cuando hay que bajar las revoluciones con el marcador a favor, sí, pero cuando hay que ir a buscar la portería contraria no es lo que demanda el conjunto verdiblanco, más a gusto cuando manda en los partidos moviendo la pelota de un lado a otro y corriendo hacia atrás cuando hay que cerrar espacios.

Si como dice Pellegrini todavía hay mucho en juego el Betis debe salir en Vallecas con todo lo que tiene. Con lo que le ha ido mejor, especialmente del centro del campo hacia delante, donde sí que tiene para elegir el Ingeniero. Y lo mejor que le ha ido es con Johnny Cardoso en la medular, con Fornals si la idea es atacar, Antony, Isco y Jesús Rodríguez, mejor en la izquierda que un Abde al que le cuesta un mundo culminar sus ataques ya sea con un buen remate o un buen pase, y el delantero de turno arriba.