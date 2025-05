Betis: Darle una alegría a los béticos, la motivación en la final

En las horas previas a la gran final de Breslavia, el Betis pisó el césped del escenario en el que buscará levantar su primer título europeo de la historia. Nadie se ve inferior a un Chelsea al que se le respeta, pero todos sueñan con levantar la copa. ¿Por qué no? Y es que la gran diferencia de ambos conjuntos es el presupuesto, coincidieron Manuel Pellegrini, Isco y Bartra en la rueda de prensa previa al encuentro.

Pellegrini: "Lo más importante para ganar es ser el equipo de siempre"

Cómo lo vive: "Son momentos con mucha alegría, porque es un premio al trabajo de todo el año. Es la primera final internacional del club y nos sentimos con mucha confianza y responsabilidad de darle esa alegría a los hinchas".

Antony: "Llegó al Betis porque no jugaba en su equipo y quería demostrar quién era y así lo ha hecho en el Betis. Es un gran jugador y el Betis es un club en el que puede seguir mejorando su carrera".

Más descanso: "Leí lo que dijo Maresca y estoy de acuerdo con él. No se pueden dar ventajas al rival en el fútbol, pero no es una excusa. Durante toda la temporada cuando juegas en Europa estás acostumbrado a jugar cada tres días y será igualmente un rival muy difícil tengamos uno o dos días más de descanso".

¿Mensaje a Maresca? "Era un texto muy breve cuando empezó la fase de grupos en el que le decía que nos veíamos en la final. Y aquí estamos. Después lo llamé y le dije que estaba feliz de jugar la final con él. Le di la enhorabuena por la clasificación para la Champions. No sé lo que aprendió de mí, pero el West Ham hablábamos mucho de fútbol y cada uno sabe lo que piensa el otro".

Claves: "Lo más importante para ganar es ser el equipo de siempre, el que nos ha llevado hasta esta final y a lograr el objetivo. La parte emocional hay que saberla manejar porque un error puede decidir el resultado. No cometer errores por exceso de motivación, porque jugando de tú a tú podemos ganar".

¿Favorito? "Los dos tienen las mismas posibilidades. Depende de la actuación de los jugadores en el terreno de juego. Hay que estar convencidos de que podemos ganar. No creemos que el Chelsea sea Goliath y nosotros David. Intentaremos hacer nuestro juego para ganar".

Dudas: "Tenemos once dudas. A ver si en esta noche las solucionamos para saber qué equipo comienza".

Rotaciones: "Haber hecho rotaciones en las dos competiciones nos ha permitido lograr los objetivos. Maresca ha hecho algo parecido, pero en la final ya es algo distinto y cada uno colocará el mejor once inicial que crea para ganar el partido".

Isco: "Creer es el primer paso hacia la victoria"

Velando armas: "Cuando uno está cerca de jugar una final siempre visualiza momentos y cosas que pueden pasar. Lo importante es centrarse en el partido, que será complicado. Sería un sueño poder levantar como capitán el primer título europeo del Betis".

Diferencias entre los equipos: "Sobre todo dinero. A partir de ahí somos dos buenos equipos, con grandes jugadores. Lo que sí tiene más el Betis es ilusión por esta final y escribir su nombre en la historia y eso es un punto a nuestro favor".

Opciones: "Estamos convencidos. Creer es el primer paso para la victoria y lo he comentado ene l vestuario. Somos una familia y hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera. Estamos deseando que llegue la final y darle una alegría a nuestra afición, que es la que más se lo merece".

Hinchada: "A la afición del Betis poco hay que decirle y mucho hay que agradecerle. Nos llevan en volandas en cada campo, independientemente de lejos que esté. Sentimos a los hinchas muy cerca y en una final, un partido tan especial, ojalá poder darle la alegría de esa victoria a una de las aficiones que más se lo merecen".

Bartra: "Vamos con un compromiso y ganas extras"

Ambiente: "He dado un paseo de 20 minutos con la familia y me he encontrado a muchos béticos ilusionados. No es sólo la felicidad de ganar el título, estando aquí hemos hecho felices a muchas personas ya y queremos darles la mayor de las alegrías ahora".

Punto fuerte: "Somos una familia. Desde pretemporada vi mucho compromiso y hemos ido creciendo como equipo hasta alcanzar los objetivos y estar a día de hoy aquí. Vamos con un compromiso y ganas extras. La experiencia es un grado, sobre todo en partidos tan decisivos en el que cada acción es importante.

Momento: "Me acuerdo de los que han estado a mi lado en los momentos buenos y no tan buenos. Mi familia y ahora de los compañeros y el staff. Si hay que levantar la copa con Isco será algo increíble".