Final: gran debut del Betis ante el Elche (3-0)

Final del partido. El Betis vence en un buen partido por 3-0 al Elche.

Dominó desde el inicio el conjunto verdiblanco y la expulsión de John puso todo de cara, al derribar a Aitor Ruibal cuando encaraba solo a Édgar Badía. Borja Iglesias adelantó al cuadro local en una gran acción de Fekir, lleno de fe, que fue a por el balón cuando Roco dejaba que saliera por la línea de banda. Después aguantó las tarascadas rivales para poner de gol a Borja Iglesias. Juanmi hizo el 2-0 aprovechando un gran pase de William Carvalho y definiendo en el área. Ya en la segunda parte Juanmi aprovechó un balón suelto para definir picando el balón para sortear a Bigas y rematar a placer, después de otro pase de Fekir al área.

Minuto 87: Entran Paul y Miranda por Guido Rodríguez y Rodri, respectivamente.

Minuto 78. Entra Loren al campo con ovación del Benito Villamarín. Sustituye a Borja iglesias. También salta al campo el canterano Fran Delgado en lugar de Aitor Ruibal.

Minuto 75: El Betis controla el encuentro con tranquilidad y busca el 4-0. No echa el freno de mano el conjunto verdiblanco, que sigue acumulando ocasiones con Álex Moreno, Borja Iglesias o Pezzella fallando claras ocasiones.

Minuto 64: Pellegrini hace el primer cambio. Fekir por Rober. Los jugadores del Elche estaban buscando al francés, que tenía tarjeta amarilla, una y otra vez para intentar expulsarlo, pero el técnico se ha adelantado y saca al galo, determinante en el partido.

Minuto 60: ¡Gooooolllll! de 'O Rei' Juan Miguel. Pase al área de Fékir desde la izquierda, Borja Iglesias no llega porque un rival despeja, el balón se queda muerto en el área y Juanmi pica el balón para sortear a Bigas y marcar a placer con una sangre fría determinante.

El Elche atacaba y parecía que se había hecho con el control del partido, pese a tener un jugador menos en el campo por la expulsión de John en el primer tiempo, pero el Betis se suelta arriba y da otro zarpazo.

Minuto 52: Édgar, muy seguro al corte, le roba el balón a Roger en el área tras una pérdida de William Carvalho atajando una acción peligrosa del Elche, que ha dado un paso adelante ante un Betis que parece no haber entrado bien en la segunda parte.

Pezzella saca el balón en la línea de gol en un cabezazo de Tete Morente.

Asistencia: 50.622 espectadores un 15 de agosto en el Benito Villamarín.

Arranca la segunda parte con 2-0 en el marcador. Marcaron Borja Iglesias, tras una gran acción de Fekir, y Juanmi, aprovechando un gran pase de William Carvalho.

Doble cambio en los visitantes. Se marchan Fidel y Roco y entran Tete Morente y Diego González en el Elche.

Descanso: El Betis domina en la primera parte con 2-0. El conjunto de Manuel Pellegrini mandó desde el principio y aprovecha jugar en superioridad por la justa expulsión de John, cuando Aitor Ruibal se quedaba solo ante Édgar Badía. Borja Iglesias, aprovechando un servicio de Fekir, y Juanmi, tras un gran pase de William Carvalho, marcaron los tantos verdiblancos.

El Betis manda en el marcador con buen juego, siendo muy superior al rival.

Minuto 45: Cuatro minutos de añadido.

Fekir estuvo a punto de sorprender a Édgar Badía, en un lanzamiento de falta que se envenenó y el portero visitante tuvo que sacar a córner.

Minuto 38: ¡Goooollll! de Juanmi. Pase largo espectacular de William Carvalho desde la línea medular para que Juanmi controle en el área y defina a la perfección ante Édgar Badía.

Minuto 35: Domina el Betis en el marcador y en el campo.

Rodri se lleva la broca de Pellegrini por echar el balón fuera para que fuese atendido Pere Milla, cuando atacaba el Betis por la derecha con peligro con Fekir y Juanmi pidiendo el balón. El futbolista del Elche ha caído mal y se ha lastimado la muñeca derecha, aunque sigue en el campo.

Minuto 28: ¡Gooooollllll del Betis! Borja Iglesias adelanta a los verdiblancos, tras un pase y una gran jugada de Fekir. El francés aprovechó la torpeza de Roco, que dejaba escapar la pelta y el jugador bético se adelantó antes de que el esférico saliera, se llevó la pelota, condujo ante varios rivales que querían tirarlo al suelo, aguantó y dio el pase de la muerte a Borja Iglesias para marcar el 1-0.

La acción de Fekir, que fue con fe a por el balón y después levantó la cabeza para servir el balón a Borja Iglesias, medio gol.

Aitor Ruibal se une a Fekir en los amonestados béticos por una entrada sobre Fidel. El visitante Guambau recibió la tarjeta amarilla también.

Minuto 17: Tarjeta roja al jugador del Elche John, que derribó a Aitor Ruibal en la frontál del área tras una gran jugada del futbolista bético, que empezó aen su campo y condujo hasta el área rival yéndose de varios futbolistas hasta ser derribado cuando iba a encarar al portero. La falta ejecutada por Fekir dio en la barrera.

Minuto 15: Manda el Betis con más presencia en campo contrario, pero no llega con claridad a la portería de Édgar Badía. El conjunto sevillano toca en busca de espacios, pero el cuadro ilicitano está muy ordenado atrás y acumula muchos jugadores cerca de su área que cierran los espacios. El Elche se asomó en ataque con una subida de Mojica y un disparo que despejó Rui Silva.

Minuto 4: Fekir, que luce el brazalete de capitán, recibe la tarjeta amarilla en un salto con Bigas por impactar con su brazo en la cara del rival. Antes Rodri, desde el pico derecho del área, disparo con peligro pero su lanzamiento se fue fuera por poco.

21:30: Arranca el partido en el Benito Villamarín. Manuel Pellegrini pone en el campo todo lo que tiene y salen en el once inicial Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Édgar, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Rodri, Fekir, Juanmi y Borha Iglesias.

Se guardó un minuto de silencio por Francisco Labrado Telechía y los béticos fallecidos desde la pasada campaña.

20:45: Luiz Felipe no ha sido inscrito en LaLiga para este encuentro, pese a la salida de Bartra, y seguirá siendo baja la próxima jornada al acumular un partido de sanción de su etapa en la Lazio.

El Betis alza el telón de la temporada 2022-23 ante el Elche, en el Benito Villamarín, con lo puesto, casi con lo que acabó la 2021-22 a excepción de la salida de Marc Bartra este domingo, rumbo al Trabzonspor por la necesidad verdiblanca de sanear sus cuentas para cumplir con el límite salarial. Tampoco están ya Tello y Joel, que encontró acomodo en el Leeds United. Bajas sin altas para Manuel Pellegrini, que afronta el inicio de su proyecto 3.0 sin sus fichajes en el césped, porque no pueden ser inscritos en LaLiga Luiz Felipe, Luiz Henrique y Willian José, ni los veteranos renovados Joaquín, Guardado y Claudio Bravo.

Resignado a la "realidad económica" de la que no puede sustraerse el club, el técnico chileno podrá alinear para el estreno un once inicial más o menos reconocible para el aficionado bético, pese a las bajas de última hora de Sabaly en el lateral derecho y de Canales, especialmente sensible a la hora de elaborar el juego ofensivo.

El problema lo tiene el técnico a la hora de echar mano del banquillo si necesita cambiar algo, ya que tiene a un tercer portero como Dani Martín, un canterano como Fran Delgado y un descarte como Loren dispuesto, eso sí, a aprovechar la mínima oportunidad que el preparador heliopolitano le dé en el encuentro.

En el césped, de inicio, Pellegrini pondrá lo que tiene con las novedades de Aitor Ruibal en lugar de Sabaly y del futbolista del filial Rodri por Canales. El resto de jugadores, a excepción de Rui Silva en portería, serán los mismos que se presentaron de inicio ante la Fiorentina en el partido de presentación.

En el Elche la novedad es la presencia del hispanonigeriano John Chetauya como titular, en refuerzo de la defensa.

La previa: Y a todo esto, ¡hay fútbol!

20:20 Onces iniciales

Real Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Édgar, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Rodri, Fekir, Juanmi y Borha Iglesias.

Elche: Édgar Badía; John Chetauya, Roco, Bigas, Palacios, Mascarell, Gumbau, Mojica, Pere Milla, Roger y Fidel.