El Betis Féminas dice adiós a la Liga F recibiendo una nueva goleada (6-2)

El Betis Féminas se despide de la Liga F, al menos por una temporada, tras haber confirmado su descenso el pasado fin de semana en casa ante el Barça. En un encuentro sin nada en juego, volvieron a repetirse los errores que han lastrado al equipo durante toda la temporada, y acabaron recibiendo una nueva goleada ante el Espanyol en la ciudad condal (6-2). A pesar de jugar ya sin la presión de la permanencia, pero aún con el dolor reciente del descenso, las verdiblancas no fueron capaces de competir frente a un rival de la zona baja que peleó por la salvación hasta la penúltima jornada. Una acción polémica justo antes del descanso condicionó el partido, se anuló un gol legal a Carol Férez que habría supuesto el 2-2, tras un balón que tocó en el larguero y botó dentro. Una decisión de la colegiada que no puede servir de excusa para un equipo que cierra la temporada de la peor forma posible.

El Betis Féminas entró bien el partido, dominando y generando peligro con dos llegadas tempraneras. Naima lo intentó desde fuera del área, pero la portera Romane atajó sin problemas (3'). Poco después, en una gran acción combinativa, Carla Armengol tuvo el 0-1 en boca de gol, pero de nuevo la guardameta francesa se hizo grande para evitar el primer tanto. La primera ocasión del Espanyol llegó en una transición rápida, Baudet asistió a Judit, que buscó el disparo con rosca, pero se fue por encima del larguero (11’). A continuación, uno de los errores recurrentes del Betis esta temporada volvió a penalizar, Rosa Márquez perdió el balón en la salida de balón y Mbadi, que vio adelantada a Noelia Gil, anotó el 1-0 para las locales.

La reacción del equipo andaluz fue inmediata. Un fallo entre la central y la portera local permitió a Roberts, que estuvo atenta para empatar de cabeza. En el ecuador de la primera parte, Rosa Márquez probó fortuna desde lejos, aunque el balón salió por poco. Pero antes de la media hora, las de Juan Rojo volvieron a tropezar con el mismo error, error en la salida de balón tras un mal pase de la guardame Noelia Gil, recuperación del Espanyol y gol de Baudet con un disparo ajustado para poner de nuevo a las pericas por delante. Justo antes del descanso, llegó la gran polémica del encuentro. Carol Férez anotó el empate con un remate que tocó en el larguero y botó claramente dentro, pero la colegiada no concedió el gol.

Tras el paso por vestuarios, el Betis Féminas salió desconectado, quizás aún pensando en esa decisión de la colegiada. En el arranque de la segunda mitad, Lice Chamorro hizo el 3-1 con un zurdazo lejano al que Noelia Gil no pudo llegar. A los pocos minutos, Tiffany Cameron tuvo una oportunidad para recortar distancias, pero Amia salvó bajo palos. Quien sí estuvo eficaz fue Ángeles del Álamo, que superó a Noelia Gil en un mano a mano para poner el 4-1 y encarrilar el triunfo local.

Ni suerte tampoco acompañó a las verdiblancas tras una buena pared entre Carol y Cameron, que terminó con un disparo de Carol desde la frontal que se estrelló en el larguero (66’). A 20 minutos del final, Julia Guerra hizo el quinto, y aunque Cameron sacó el orgullo bético para maquillar el resultado tras una buena asistencia de Naima, Ángeles del Álamo firmó su doblete rematando a placer para cerrar el 6-2 definitivo. La frustración del Betis se evidenció con una dura entrada de María Ruiz, que fue expulsada con roja directa en los últimos minutos del encuentro.

Ficha técnica 6 Espanyol: Romane (Paula Coba, 81’); Caracas, Amaia (Hoekstra, 75’), Julia Guerra, Lucía Vallejo; Amanda Mbadi, Carolina Marín, Baudet (Anita, 58’); Arola (Ángeles, 46’), Judit y Lice Chamorro (Lacosta, 59’). 2 Betis Féminas: Noelia Gil; Nana, María Jiménez (María Ruiz, 70’), Roberts, Esther Martín (Dorine, 70’); Naima (Zouhir, 74’), Rosa Márquez (Kalu, 83’), Estela, Carla Armengol; Cameron (Ángela, 88’) y Carol Férez. Goles: 1-0 (14’) Mbadi. 1-1 (18’) Roberts. 2-1 (29’) Baudet. 3-1 (47’) Lice Chamorro. 4-1 (53’) Ángeles. 5-1 (69’) Julia Guerra. 5-2 (74’) Cameron. 6-2 (87’) Ángeles. Árbitra: Firvida Fernández (gallega). Expulsó a María Ruiz. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga F disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

A pensar en el regreso

Desde este lunes, el único objetivo del Betis Féminas será volver a la élite. No será tarea fácil, ninguno de los dos equipos que descendieron la temporada pasada ha logrado el ascenso este curso. En Primera Federación, solo el campeón sube directamente, mientras que del segundo al quinto lugar juegan el play off. Una de las primeras incógnitas será la continuidad de Juan Rojo en el banquillo, técnico que llegó a final de temporada con el objetivo de salvar la categoría, algo que finalmente no se consiguió.