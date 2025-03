El Betis Futsal se da un lujo en un Amate desértico (6-0)

Resguardados de la lluvia, pero casi sin presencia de público al coincidir en hora con el hermano mayor, el Betis Futsal logró una holgada victoria en Amate frente al Leganés (6-0). Los madrileños, con todo programado antes del cambio de horario del Betis-Real Madrid de fútbol, obligaron a que el encuentro se disputara en petit comité.

No afectó en demasía al cuadro de André Brocanelo, que con los tres puntos en el bolsillo afianzan una jornada más el liderato de Segunda División. Seis puntos sobre Málaga Ciudad Redonda y Family Cash Alzira, éste con un partido menos.

Los goles fueron cayendo poco a poco en la lluviosa tarde sevillana. Al descanso el Betis Futsal mandaba por 3-0, con Pablo Otero en modo estelar sumando dos goles y con Charly anotando uno más. La ventaja siguió subiendo a la vuelta de vestuarios.

Dickson Lopes, Cristian Povea y Álex García completaban el set en blanco para devolver a la senda de la victoria a los béticos tras el último tropiezo a domicilio ante el Barça Atlètic.

El próximo fin de semana visitarán la pista de Colo Colo Zaragoza, quinto clasificado y, por tanto, último integrante de un play off por el ascenso que el Betis Futsal quiere evitar a toda costa. No concibe la secretaría técnica de Rubén Cornejo y Mané Guisado otra opción que no sea el camino rápido: el de campeón. Camino de ello van.