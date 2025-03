El Betis - Las Palmas de LaLiga, en directo: ¡once inicial del Betis!

Sevilla/El Betis afronta un tramo clave en la temporada, vivo en la Conference League, en la que se juega sus opciones el próximo jueves en tierras portuguesas, y escalando en LaLiga, en la que acumula tres victorias seguidas y, al contrario que en Europa, sí que da claros síntomas de recuperación que debe confirmar ante Las Palmas.

Los triunfos ante la Real Sociedad, el Getafe (a domicilio) y el Real Madrid han levantado el ánimo de la tropa verdiblanca, que ha encontrado en Isco otra vez el motor que hace carburar a un Betis que en ataque sigue con la pólvora mojada. Y es que crea ocasiones, pero no hay un delantero fiable que sea un referente. Por eso se fue Vitor Roque, mientras que Cucho Hernández sigue sin demostrar que vale los millones pagados por él y Bakambu, cual diésel, va poquito a poco mejorando, pero sigue sin puntería. Menos mal que el malagueño sí que está acertado y a él se ha sumado Jesús Rodrígyez y Antony como referentes ofensivos.

Llega Las Palmas al Benito Villamarín sumido en una crisis de resultados. No gana desde el 22 de diciembre pasado (1-0 al Espalnyol) y en lo que va de año apenas ha sumado dos puntos de los 24 posibles, dos empates, el último la pasada jornada en la visita al Valladolid (1-1). Aun así todavía no está en entredicho Diego Martínez, que no podrá contar con los sancionados Moleiro ni McKenna.