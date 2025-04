Betis: Pellegrini, la piedra filosofal

Sevilla/Manuel Pellegrini es ya historia viva del Betis, pero todavía tiene muchas páginas por escribir, ojalá las mejores, de un cuento de hadas que muchos aficionados béticos no podían imaginar cuando la temporada anterior a su llegada el equipo acababa la Liga más cerca del descenso que de una zona europea que el chileno ha convertido en el hábitat natural del conjunto de verdiblanco. ¿Es el mejor entrenador en los casi 120 años de vida del Betis? Lo es ya por números y posiblemente también por sensaciones, éxitos y todo lo que ha aportado. El mérito es de todos en la entidad, claro; en un deporte colectivo el trabajo en grupos en comunión, es vital, pero el Ingeniero ha sido la piedra filosofal en Heliópolis por mucho que algunos apuntaran a él en el peor momento. “Llegaron las críticas estando a tres puntos de Europa. Esa ambición es la que hemos implantado”, recordó hace días el chileno, convertido ya en el entrenador con más victorias en la historia del Betis superando con 117 triunfos a otro mito como Lorenzo Serra Ferrer.

Pellegrini ya es, lo era desde hace tiempo para muchos, don Manuel. En su quinta temporada al frente del cuadro bético no hace más que batir marcas. Más encuentros totales, más partidos ganados en Primera División y más triunfos en la historia. Y aun así, su “satisfacción es darle alegrías a los béticos”. Pero es que en las cuatro campañas previas consiguió otras tantas clasificaciones para jugar competición europea y en la actual, a seis jornadas del final, pelea por meter al equipo en Champions y disputar las semifinales de la Conference League.

La losa económica

Y todo con una filosofía propia. Con la idea, salga mejor o peor, de ser siempre protagonista de los partidos con el balón y buscar al principio un juego eminentemente ofensivo que ha ido equilibrando con una solidez defensiva que este ejercicio le ha llevado a mantenerse vivo en dos frentes. Y cuando en la temporada los equipos ya se juegan los grandes objetivos.

No ha sido fácil, sin embargo, llegar a este punto. Por el camino el Betis ha superado problemas económicos que impedían inscribir a jugadores y, a menudo, sobre todo hace unos años, acudir al mercado con limitaciones económicas. Pero Pellegrini, primero de la mano de Antonio Cordón, después con Ramón Planes y ahora con Manu Fajardo, ha logrado rearmar al equipo en cada ventana de fichajes mejorando, con entradas y salidas, la plantilla con cesiones y apuestas de jugadores llamados a resurgir en su carrera de verdiblanco tras un bajón que les hizo bajar un escalón. Eso se llama buen ojo.

Y cuando los problemas no eran monetarios, Pellegrini se sobreponía también a ventas inesperadas o lesiones de gravedad. Lleva, por ejemplo, dos años haciendo malabarismos con los centrales justitos, convirtiendo a Chadi Riad un jugador de Primera División cuando le vendieron con el mercado cerrado a Luiz Felipe o sin reponer el pasado verano la marcha de Pezzella. Fekir, siendo el faro del equipo, se rompió el ligamento cruzado y estuvo fuera muchos meses; como William Carvalho, un jugador al que la directiva ponía siempre en el escaparate de ventas y el entrenador acababa sacándole el máximo rédito deportivo hasta su grave lesión. Hasta de la baja de Isco, Marc Roca y Lo Celso se ha repuesto el grupo esta campaña.

Plantillas remozadas

No en vano, Pellegrini ha ido renovando el plantel año a año exprimiendo al máximo el rendimiento de los futbolistas y buscándoles un reemplazo cuando ya no daban más de sí. Sacó lo mejor de Borja Iglesias y Juanmi, pero cuando el nivel ya no era lo que exigía no dudó en pedir el relevo para seguir creciendo. Pero es que por el camino se han quedado, por una circunstancia u otra, capitanes y leyendas y la plantilla siempre respondió sin acusar el golpe: “En estos años el grupo siempre ha ido respondiendo pese a que se fueron líderes como Joaquín, Canales, Guardado o Claudio Bravo. A ver qué jerarquía se le puede dar al plantel ahora, algo que está relacionado con las posibilidades económicas”, dijo hace casi un año el técnico de Santiago. Nombres a los que podría sumar los de Guido Rodríguez, Germán Pezzella o Nabil Fekir. Cambian los jugadores y directores deportivos, pero el hilo común siempre se llama Manuel Pellegrini. Don Manuel. Y ya se sabe que lo que diga don Manuel en Heliópolis cuenta mucho.

Ahora hay un faro llamado Isco que vive una segunda juventud gracias a la fe que le tuvo Pellegrini cuando parecía que el fútbol se le había apagado tras meses sin equipo. Pero el chileno sabía lo que el malagueño dió y lo que podía dar aún y aprovechó la oportunidad. Como con Antony, con el importante trabajo de la directiva para traerlo. Y si apostar por Isco pudiera ser fácil, el preparador bético no ha dudado tampoco en tirar del filial haciendo debutar a una veintena de canteranos, permitiendo incluso al club sacar plusvalía de los Assane, Paul Akoukou, Rodri o Juan Cruz. Un servicio más para la entidad, siempre necesitada de ventas para mantener su crecimiento. Ahora la perla a la que mima es Jesús Rodríguez, pero no será la última a buen seguro. Con Pellegrini como piedra filosofal, el Betis vive en un estado de felicidad, ambición e ilusión que invita a soñar.