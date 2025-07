El Betis, a por el 'segundo' asalto por Antony

Sevilla/Este lunes el Manchester United echa a andar su pretemporada, de nuevo con Ruben Amorim al frente y, de momento, sin Antony, con permiso del entrenador y del club para ausentarse mientras se resuelve su futuro. El brasileño ya ha comunicado a su conjunto que no quiere jugar allí esta campaña y en redes sociales hace continuos guiños al Betis, que persigue su continuidad pero sin querer hipotecar su futuro.

La entidad inglesa quiere recuperar algo de los casi 95 millones que pagó por él en su día. Con contrato hasta 2027, todas las partes saben que hay que romper la relación, pero para los Red Devils no a cualquier precio. Tampoco para el conjunto sevillano, que se ha autoimpuesto unos límites que no quiere sobrepasar y que, de momento, están lejos de las pretensiones del cuadro británico. “Hablamos con el jugador, porque venir al Betis implica una bajada considerable de emolumentos, pues tenemos nuestro rigor económico y no queremos romperlo. Es un jugador fantástico, nos ha dado mucho en este medio año, pero hay que cuadrar todo, no podemos volvernos locos. Estamos trabajando en esa vía, porque no es sencillo”, dijo Ángel Haro en Cope Sevilla esta semana, añadiendo que la operación depende "del United, de Antony y de que el Betis pueda estar dispuesto a pagar el traspaso".

“Somos muy imaginativos a la hora de afrontar este tipo de operaciones, pero es compleja. Implica al jugador, al que le encanta el Betis, pero también tiene que mirar sus intereses”, añadió el dirigente bético, consciente de que lo complejo de una negociación en la que tienen que encajar tres aristas. Y la primer ano acaba de encajar de momento. Al Manchester United no le cuadró esa idea de multipropiedad que tanto gusta en la entidad heliopolitana y desde Inglaterra se señala que en el segundo asalto la propuesta bética es repetir una cesión, pero con una opción de compra de 20 millones, manteniendo el conjunto inglés el 30% de una futura venta.

El United, aun valorando la propuesta más positivamente que las anteriores, aún sería reacio, ya que quiere un traspaso cifrado en unos 40 millones, cifra que se acerca al actual valor del jugador en el portal especializado transfermarkt, que es de 35 millones, subiendo en 15 desde su llegada al Betis tras caer en picado. Además, en Inglaterra son conscientes de las plusvalías que obtendrá el cuadro sevillano este verano, por lo que aprietan y ganan tiempo por si llegara alguna otra oferta, por lo que no se espera una pronta resolución.

El jugador, por su parte, sigue entrenándose por su cuenta haciendo guiños a un Betis que quiere al futbolista, pero es consciente del riesgo que para su economía futura puede tener hacer un gran desembolso.