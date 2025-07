Betis y Sevilla ya tienen fecha y hora para su estreno en LaLiga

Tras conocerse hace unos días el calendario completo con las 38 jornadas, este sábado LaLiga ha publicado los horarios de la primera jornada de LaLiga EA Sports. El Sevilla disputará su primer encuentro el domingo 17 de agosto a las 19:30 horas, mientras que el Betis lo hará el lunes a las 21:00.

La primera jornada arrancará el viernes 15 de agosto, festivo en toda España, con dos encuentros. El Girona y el Rayo Vallecano abrirán el telón de LaLiga EA Sports a partir de las 19:00 horas, mientras que ese mismo día el Villarreal recibirá al Oviedo, que regresa a Primera División 24 años después. Para el sábado están programados tres partidos: Alavés vs Levante (17:00), Mallorca vs Barça (19:30) y Valencia vs Real Sociedad (21:30).

El domingo será el turno del Sevilla en el estreno de Almeyda, visitando al Athletic Club en San Mamés. El encuentro se disputará a partir de las 19:30 horas y se podrá seguir en DAZN. Ese mismo día también se jugarán el Celta vs Getafe (17:00) y el Espanyol vs Atlético de Madrid (21:30).

Para ver el debut liguero del Betis en la temporada 2025/26 habrá que esperar hasta el lunes, cuando se enfrentará al Elche en el Estadio Martínez Valero a las 21:00 horas y se podrá seguir en Movistar+. No obstante, el encuentro de los de Pellegrini no será el que cierre la primera jornada, ya que el partido del Real Madrid, que sigue inmerso en el Mundial de Clubes, ante el CA Osasuna se disputará el martes a las 21:00 horas.