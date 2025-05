Chadi Riad: "Espero de corazón que el Betis gane la final"

Sevilla/Chadi Riad, jugador del Crystal Palace, deseó suerte al Betis en la final de la Conference League contra el Chelsea y les dio un consejo: "Tienen que simplemente creer".

El jugador marroquí, que llegó al Palace el pasado verano procedente del Betis, levantó este sábado la FA Cup en Wembley y después atendió a EFE en la zona mixta del estadio para repasar este gran logro y mandar un mensaje a su exequipo.

"La verdad que esto que estamos viviendo es muy, muy emocionante, porque todo el mundo sabe lo que lo que llevamos trabajando, esforzándonos, entrenando cada día. Y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos porque es la primera copa para el club en su historia", dijo Riad.

"Sabíamos de la calidad del equipo, de lo buenos que eran los jugadores de la afición. de cómo apoyaba y aún así, a pesar de que tuvimos un mal inicio de temporada sabíamos que íbamos a conseguir grandes cosas, como este trofeo, por ejemplo", añadió el internacional marroquí, que se ha pasado parte de la temporada lesionado, pero que aun así se colgó la medalla de campeón en la FA Cup, donde disputó los noventa minutos en la tercera ronda contra el Stockport.

"La verdad es que es jodido encadenar dos duras lesiones en un mismo año, pero bueno, me sirve para aprender, para esforzarme en mis puntos débiles, mejorar y agradecerle a mis compañeros por todo el apoyo que me han dado, que me lo han hecho todo mucho más fácil.

Riad, que estuvo en la cantera del Mallorca y del Barcelona, se ganó este traspaso al Palace por 16 millones de euros, después de una gran temporada con el Betis, equipo al que guarda mucho cariño y echa de menos.

"Al Betis le digo que tiene que simplemente creer. Yo sé que el Betis tiene mucha calidad, la afición está por ahí detrás, apoyando como siempre y espero de verdad, de corazón, que ganen, que se puedan llevar el trofeo".

"Y 'musho' Betis, que le sigo, les sigo viendo y les echo mucho de menos", finalizó el central.