Confiesa su mala experiencia en el Betis: "fue difícil ir por la calle con ellos y que me insultaran"

SEVILLA/Joan Verdú disputó un total de 30 partidos oficiales con el Real Betis Balompié desde su firma en 2013. Llegaba para ser un futbolista capital en el desarrollo del juego con balón en Heliópolis tras su buen hacer en el RCD Espanyol, pero nunca estuvo a la altura de lo que se esperaba de él y eso provocó una mala praxis en una parte de los aficionados contra él. Esta mala experiencia no es la primera vez que sale a la luz y que la expone en público, ya que el catalán no ha ocultado nunca lo mal que lo pasó como verdiblanco. De hecho exhibe que fueron los "momentos más duros de su carrera".

Recientemente, ha considerado el cuarto congreso de CUFADE (Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas Españolas) para comentar aspectos importantes sobre la salud mental en la élite en una mesa redonda, ‘El reto invisible: la salud mental en la alta competición’, señalando a estos problemas como una de las principales causas de su bajo rendimientos en La Palmera durante su estancia.

Joan Verdú posa con los dirigentes del Baniyas.

Un ambiente hostil

"En los tres últimos meses pasé por una mala experiencia. Todo el estadio esperaba a que yo saliera a calentar para silbar. Llegó un momento en que pedí a mis hijos y a mi mujer que no fueran al campo", comentaba al respecto de ese ambiente que se vivía constantemente. Pero no se quedó ahí, la gravedad de la situación fue poco a poco creciendo en sus declaraciones: "Fue difícil convivir con ello, o ir por la calle con ellos y que me insultaran”.

Eso sí, siempre ha tenido ese 'debe' consigo mismo al no haber cumplido con las altísimas expectativas que había depositadas en un futbolista de un nivel técnico sobresaliente: “Yo amo el fútbol y el deporte, pero esos momentos fueron muy duros y necesité tener la cabeza fría para separar qué es lo importante de lo que no lo es. No todo el mundo es capaz de saber digerir ese tipo de críticas. Pasamos en los primeros meses del blanco de que ‘Joan tiene que ir a la Selección’ al negro totalmente”.

Joan Verdú salta una valla en el entrenamiento, bajo la mirada de Gabriel Humberto Calderón.

No es la primera vez que hace referencia a eso

Ya hizo comentarios al respecto en una entrevista con los compañeros de Relevo hace un tiempo: "Fue sin duda el año más duro de mi carrera. El hecho también de jugar a ser un poco el fichaje, ya no te diría estrella, pero sí uno importante para el club y no poder demostrarlo por lo que fuera, pues bueno, era difícil de asumir. A mí me costó muchísimo. Lo único que quería era ayudar y cuando ves que las cosas no salen y no encuentras las soluciones, es difícil de asumir".

Hoy Joan Verdú hace ya varios años que no está en activo. Actúa como comentarista deportivo en varios medios de comunicación y también actúa como entrenador del CF Damm. También tuvo un paso muy exitoso y mediático por la Kings League de Gerard Piqué, siendo la sensación de su equipo, algo normal por el nivel de calidad que siempre ha tenido, y consiguiendo algunos récords de la competición como por ejemplo el ser el primero en anotar un póker de goles en un partido.