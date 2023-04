Pellegrini se confiesa "amargado" por la derrota

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, acababa muy orgulloso de su equipo pese a la derrota de su equipo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El chileno destacó que los suyos fueron de frente a por el partido, pero se encontraron con ese gol de correa en la recta final.

“Jugamos ante un equipo muy poderoso, fue un partido que tratamos de disputarlo y lo hicimos de igual a igual hasta el final y nos tenemos que sentir satisfechos. Ahora tenemos que seguir para lograr los objetivos al final del campeonato”, dijo el preparador heliopolitano, que abundó en la dificultad de jugar a domicilio ante los equipos potentes de la Liga

“Contra estos equipos hay que concretar las oportunidades. Ellos también tuvieron llegadas peligrosas. Fue un partdo muy bien disputado por ambos equipos. Ellos tuvieron la fortuna de acertar en la que tuvieron y se llevaron el partido. Ante grandes equipos, sobre todo en campo de ellos, hay que resolver las ocasiones”, insistía el Ingeniero.

No obstante, Pellegrini reconoció que no le sentó nada bien caer. “Estoy muy amargado con la derrota. Porque el equipo hizo un buen partido. Ir a ganar a unos equipos que son grandes, como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético por citar a los que están mas arriba obliga a tratar de no venir a buscar un punto. Tratamos de seguir jugando igual que como salimos a jugar en todos los campos. No nos excusamos en ausenias y demostramos por qué estamos peleando por un puesto europeo. Son partidos que se deciden en una jugada, como así han hecho ellos y así ha sido”, reconoció.