El difícil encaje de este Fekir en el Betis de Isco

La pasada temporada hacerse esta pregunta parecería una locura, pero las circunstancias son cambiantes y hoy en día es una cuestión que hasta el mismo Manuel Pellegrini se habrá hecho seguramente en el algún momento de la temporada. ¿Cómo se encaja este Fekir, el salido de una grave lesión, en este Betis con Isco? Seguramente si el internacional galo no se hubiera roto el ligamento cruzado la pasada campaña, esta situación no se plantearía, porque incluso el técnico ya dijo antes de que volviera a estar disponible que "los buenos se entienden entre ellos". Y no le falta razón al preparador chileno, pero este Fekir está todavía lejos del mejor Fekir, lejos incluso del jugador que fue en cualquiera de sus temporadas de verdiblanco, lo que se une al hecho de que su sitio natural está bien cubierto por el costasoleño, por lo que el complicado encaje de este Fekir no es una cuestión banal.

Lesionado el 24 de febrero de 2023, esta campaña debutó el 4 de noviembre testimonialmente frente al Mallorca y cinco días después, ante el Aris Limassol, tuvo un cuarto de hora en la Europa League fallando un penalti nada más entrar. Fuera de ritmo durante mucho tiempo tras tantos meses parado, el Ingeniero le ha buscado acomodo en distintas posiciones en los casi 1.000 minutos (972 en concreto en los que suma dos asistencias y ningún gol) que acumula esta campaña en 17 encuentros. Primero como futbolista más adelantado, una posición en la que el entrenador chileno creía que podría recuperar antes el ritmo competitivo perdido. Ahí, además, el encaje con Isco era más fácil, pero Fekir no es un hombre de área y el Betis perdía presencia en ataque, aunque atraía a los defensas y generaba espacios para sus compañeros.

Fekir recayó muscularmente primero y después cayó Isco, que se perdió cinco partidos por un grave problema muscular también. Así las cosas, entre unas cuestiones y otras de inicio apenas han coincidido en tres partidos como titulares: en Mallorca, 0-1; contra el Getafe, 1-1; y en Gerona, 3-2. En los dos primeros el galo actuó como jugador más adelantado, aunque intercambiándose continuamente con el malagueño, pero en Montilivi arrancó Pellegrini con Guido Rodríguez como único picote, con los dos futbolistas por delante, aunque al final tuvo que retrasar a Fornals y dejar el costado derecho para Fekir, fundamentalmente. Desde ahí se siente más cómodo, pero le falta todavía la chispa necesaria para marcar las diferencias de antes.

Isco vio cinco amarillas en las 17 primeras jornadas y cuatro en sus últimos seis partidos con Fekir

Ante el Getafe y el Villarreal marró dos claras ocasiones en el borde del área chica que es difícil pensar que antes las fallase. Dos acciones que eran de golpear fuerte, como seguro lo hubiera hecho un Fekir cargado de confianza, acabaron con golpeos blanditos que facilitaron a un defensa azulón y al portero Jörgensen el despeje en sendos encuentros en los que el Betis se dejó puntos en casa. Su error ante el cuadro madrileño fue con 0-0 y ante el conjunto castellonense con 2-2.

Pero Pellegrini lo tiene claro. "Fekir es muy importante", siempre ha asegurado, y lo quiere recuperar como sea. Pero su rendimiento a estas alturas está por debajo de lo esperado y empieza a ser un problema encajarlo con Isco, porque para eso alguno tiene que salir de su zona de confort. De su hábitat en el que más y mejor puede rendir. No puede ser casualidad que Isco viera cinco amarillas en las 17 primeras jornadas, en las que el francés jugó 20 minutos, y cuatro en los últimos seis encuentros que ha disputado coincidiendo con Fekir en el campo (contra el Granada, el Getafe, el Rayo y el Girona). No presiona igual el Betis con los dos futbolistas ni repliega tan rápido. Incluso demasiadas veces tiene que ir el malagueño a buscar el balón más atrás para no sólo ayudar en la salida del balón sino para darle más espacio a Fekir, lo que a menudo redunda en que una banda se queda coja en ataque cuando coinciden los dos.

Ante el Celta el conjunto heliopolitano se juega mucho, después de encadenar cuatro derrotas consecutivas. De hecho, ya aseguró Ramón Alarcón, CEO de la entidad, que el club contempla tres escenarios distintos económico-deportivos dependiendo de la clasificación del equipo. Lo presupuestado en los famosos documentos de excel es entrar en Europa League, reto que está ahora a siete puntos; clasificarse para la Conference League, meta que está a dos puntos que tiene de más el Valencia, generaría un desfase de menos siete millones; y quedarse fuera de Europa, de menos 15. El Betis se juega mucho y Pellegrini tendrá que valorar en esta recta final si es más factible conseguir el objetivo con el francés en el campo o empezando desde el banquillo, dado que no parece fácil el encaje sobre el césped con Isco, pese a que los buenos saben entenderse.