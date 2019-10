La esperanza de Lainez

Lainez confía en Lainez. El atacante mexicano está concentrado con su selección nacional y allí tratará de recuperar sus mejores sensaciones después de que en el Betis le falten las oportunidades. Sólo 43 minutos ha jugado el centroamericano hasta el momento, un escaso bagaje para un joven jugador que debe seguir con su progresión.

"Las oportunidades que me den las tengo que aprovechar tanto en el club como en la selección. Cuando no aparezco en las convocatorias de la selección tampoco me siento mal, porque se el jugador que soy y la calidad que tengo simplemente si no aparezco sigo trabajando", explicó Lainez a la Televisión Azteca.

A pesar de su falta de minutos, el mexicano no quiere abandonar el club. "Mentiría si dijera que no me desespera no tener minutos en el Betis pero también soy respetuoso, sé que tendré mi momento. Estoy cómodo en el equipo, quiero quedarme”, señaló el futbolista. "Mi idea es quedarme en el Betis, me siento un consentido de la afición", anunció.