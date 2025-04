Jagiellonia - Betis: Ojalá 90 minutos para la historia

90 minutos para la historia. Quizás 120, ojalá que no para evitar el sufrimiento a más de algún seguidor hipersensible. De los penaltis, mejor ni hablar… Y es que el Betis busca su primera semifinal europea en la visita al Jagiellonia con dos goles de ventaja (2-0). Una diferencia que debe dar tranquilidad, pero no puede hacer caer en la confianza a un equipo que, pese a la derrota con el Villarreal, viene haciendo un buen juego y no puede perder su identidad de ir al ataque y manejar el encuentro desde el protagonismo con el balón para defenderse.

La renta de dos tantos en estos cuartos de final de la Conference League la hubiera firmado cualquiera antes de que Juanmi marcara sobre la bocina para ganar al Celje con un juego ramplón por entonces. Pero mucho han cambiado las cosas en los últimos meses. Poco tiene que ver el actual equipo de Manuel Pellegrini con aquél y a medida que la competición se ponía seria y la plantilla le cogía el pulso, resolvió a domicilio con el Gent e hizo lo propio ante el Vitoria Guimaraes. Ahora hay una idea grabada a fuego en el vestuario y todo el mundo habla de “hacer algo grande”. Y nada más grande que tocar plata, aunque antes que eso hay varios pasos que dar, cuatro, y el primero es a 200 kilómetros de Varsovia. Lejos, muy lejos, pera hasta allí llega la ilusión verdiblanca, aunque hará falta también fútbol para frenar el ímpetu local.

Isco, Ruibal y Natan están apercibidos de sanción si son amonestados; si no, pasarían 'limpios' a semis

No mostró mucho en Heliópolis el Jagiellonia. Algún sustillo, lógico, pero en su estadio, en el que encadena 20 partidos sin perder, la cosa será distinta y aguantar con firmeza los primeros minutos será clave. No se van a arrugar los béticos por el ambiente, pero no dar un paso atrás de inicio es importante para que el rival no se venga arriba. Quitarle la pelota y demostrarle desde el comienzo quién es el mejor aplacará los ánimos del rival, que se espera arranque con fuerza.

Contaba Pellegrini con un bloque muy sólido y la lesión de Diego Llorente, que se perderá lo que resta de temporada, cambia un poco el panorama. Porque se queda sólo con dos centrales para lo que queda de curso y también sin la solución de urgencia de Marc Roca, que ya hizo de defensa la campaña anterior. ¿Mendy? No es el momento de experimentos. Natan y Marc Bartra deberán jugarlo todo de aquí al final, pero el brasileño está apercibido de sanción y si ve tarjeta amarilla se perderá la ida de una posible semifinal. Si no, se limpia. En la misma situación están Ruibal e Isco, pero ambos tienen recambios naturales e incluso no sería extraño que el malagueño, que viene jugando con molestias, empezara de inicio en el banquillo y que Lo Celso, que ya estuvo a un buen nivel frente al Villarreal, saliese titular junto a los escuderos de siempre en la mediapunta: Antony y Jesús Rodríguez. No hay que renunciar al ataque y contar con jugadores de carácter eminente ofensivo hará que la escuadra polaca no se vuelque del todo desde el comienzo. Siempre hay que asustar y, si se puede marcar, prácticamente dejaría resuelta la eliminatoria el Betis con un tanto.

Bakambu, en la delantera, y Fran Vieites, en la portería, son jugadores Conference, mientras que en la medular Sergi Altimira podría darle descanso a Johnny Cardoso o Fornals, depende de si la idea de Pellegrini es tener más salida en ataque con el castellonense o más control defensivo con el internacional estadounidense. Ricardo Rodríguez, en el lateral izquierdo, y Sabaly, por aquello de no forzar a Ruibal, podrían completar el once inicial con el que el Betis se plante en el estadio Miejski de Bialystok, donde en la actual competición europea el Jagiellonia ya ganó por 3-0 al Molde y al Círculo Brujas y por 3-1 al TSC.

Isco toca de espuela en el entrenamiento del Betis previo al encuentro de vuelta ante el Jagiellonia. / Raúl Caro / Efe

Por eso el Betis ha de desterrar cualquier atisbo de confianza para afrontar el choque como si llevara un 0-0 de la ida, como si le fuese la vida en ganar en tierras polacas. Porque hacer historia sólo se consigue desde una mentalidad ganadora y una idea de fútbol que te lleve a demostrar la teórica superioridad en el campo.

El conjunto de Adrian Siemieniec, a su vez, busca emular gestas pasadas del fútbol polaco, inspirándose quizás en la remontada del Wisła Cracovia hace 25 años ante el Zaragoza y se verán las caras con los béticos con la inyección de moral que les ha dado su reciente victoria liguera en Varsovia, frente al Legia.

La expectación en Bialystok es tal que se ha obtenido permiso para la venta de entradas adicionales, tras la aprobación policial y la reducción de la zona de seguridad en el estadio, con lo que habrá unos 20.000 aficionados en las gradas, el mayor aforo del club en su historia.