El jugador de Primera que sigue en activo y supera en edad a Joaquín

En algo más de un mes cumple 43 años. Jugó en Primera División, se enfrentó a Joaquín en la final de Copa juvenil que ganó el Betis al Real Madrid y también en algún partido en la máxima categoría vistiendo la camiseta de la Real Sociedad.

Daniel Cifuentes Alfaro (Madrid, 13-7-1980) es un ejemplo de profesionalidad e ilusión en el fútbol, su gran secreto junto a cuidar su cuerpo hasta el extremo más insospechado. Asegura que su gran ventaja sobre los de su edad es que empezó a hacerlo antes que nadie. Sigue en activo, yendo a entrenar cada día y además no piensa en la retirada.

Su hoja de servicios es inacabable. Comenzó en los escalafones inferiores del Real Madrid pero hasta hace sólo un año competía en categoría nacional, en Tercera. Ahora lo hace en División de Honor, la categoría más alta que depende de la Federación Andaluza, en el Atlético Central, el tercer equipo de Sevilla capital en categoría más alta. Ha jugado en Primera División en la Real Sociedad y en el Valladolid, y ha pasado por equipos como el Zamora, el Lanzarote, el Eibar, la Ponferradina, el Cádiz, el Recreativo de Huelva, el Lincoln de Gibraltar, el Atlético Mancha Real, el Isla Cristina, el Castilleja y el Tomares. 23 años sin parar de jugar desde su llegada al Real Madrid C y al Castilla.

“La verdad es que ya poco pocos secretos hay. Cada vez son más los jugadores que se cuidan y saben que con una buena alimentación además de un buen entrenamiento se llega más lejos. Quizá mi secreto fue que empecé mucho antes de que los demás lo hicieran”, explica Cifu, quien a sus 42 años cerca ya de los 43 vive para el fútbol.

Combina sus entrenamientos con su labor en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Viaja visitando a todos los equipos de España y vela por los derechos de los futbolistas.

Para este madrileño afincado ya desde hace tiempo en la provincia de Sevilla no es raro que un jugador como Joaquín llegue a donde ha llegado en la élite. Estará hoy pendiente de su despedida, pues siente admiración por el genial jugador verdiblanco.

En su opinión, en el futuro esa edad puede subir aún más con los medios que hoy tiene a su disposición el futbolista profesional. “El fútbol ha cambiado mucho tanto a nivel táctico como físico y técnico. También a nivel mental se han ido incorporando psicólogos que ayudan y dan un plus al rendimiento deportivo. La preparación física ha dado un cambio brutal, ahora los jugadores están más preparados, son más fuertes y más ágiles y eso es debido a que los entrenamientos son más específicos e integrados al fútbol. También la recuperación es mejor por la cantidad de máquinas que te ayudan a estar al mejor nivel físico para competir”, puntualiza este polivalente defensa que se adapta a cualquier puesto en la zaga y que cada domingo reparte su sabiduría y calidad en los campos de Andalucía, donde recibe admiración y respeto.

Frente a frente con Joaquín

Cifu no olvida cuando se midió a un Betis juvenil en la que había mucho talento y en el que destacaba un extremo rubito de gran zancada y calidad. Fue en Olivenza. “Nos hemos enfrentado en varias ocasiones. En juveniles, estando yo en la cantera del Real Madrid, la Copa del Rey que le gusta tanto recordar que nos ganaron (ja, ja). Había muchos jugadores en nuestros equipos que luego llegaron a la élite, como Varela, Dani, Pavón, César, Toni Doblas, Sousa...”, recuerda.

Pero también ha habido enfrentamientos en la élite, en Primera División. En la temporada 05-06 la Real Sociedad caía en el Villamarín por 2-0 con goles de Dani y Robert. Ambos jugaron los 90 minutos y algún duelo libraron por la posición de ambos, extremo derecho el verdiblanco, lateral izquierdo el entonces realista.

“Años después nos enfrentamos estando yo en la Real Sociedad. No hemos coincidido mucho porque nuestra trayectoria ha sido diferente. Aún así te puedo decir lo que ya todos sabemos que es un jugador de los más difíciles de cubrir. Es un jugador carismático, que disfruta cuando tiene el balón, un jugador de los que le gusta regatear, su famosa finta”, rememora el madrileño.

En una cosa sí envidia su suerte, el no haber podido permanecer más tiempo en la élite. “Aunque se nos pueda asemejar por el tiempo que llevamos jugando como profesionales, ojalá hubiera tenido yo su palmarés (selección, Copas del Rey...). Aunque yo siempre he sido muy feliz con lo que he conseguido: llegar a jugar en Primera y a día de hoy seguir jugando”.

Y, lo dicho. No piensa parar. “Me gustaría jugar toda la vida pero eso evidentemente es imposible. A nivel físico, el no tener lesiones me ha ayudado, pero también es verdad que en categorías inferiores las condiciones no siempre son las ideales. Menos medios, los campos no siempre están como deberían y luego hay que cubrir a jóvenes con proyección y muchas ganas. Decirte que mientras el cuerpo responda seguiré disfrutando de lo que más me gusta”.

Compartir vestuario con su hijo, un lujo

Eso sí, una de las cosas que puede decir Cifu que no ha logrado Joaquín ni tampoco muchos futbolistas en España es haber compartido vestuario con su propio hijo. “Estuve jugando dos años con mi hijo en el Isla Cristina, en División de Honor. La verdad es que eso como experiencia es único. Poca gente ha podido jugar con su hijo. Además, mi mujer dice que todavía tengo que jugar con el pequeño. Lo que pasa es que creo que no voy a llegar, ¿eh? Porque el pequeño tiene 8 años, jajajaja. Así que demasiado tengo que alargar para jugar con él, pero bueno, es una anéctota más”, bromea, pero sin miedo a decirlo.

El secreto está en la mente, y en la ilusión en el día a día, como ha hecho Joaquín, como hace todavía Jesús Navas, recién llamado de nuevo a la selección y como sigue empeñado Cifu.