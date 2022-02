Así jugaron los futbolistas del Betis el derbi contra el Sevilla

El Betis se marchó del derbi con una sensación amarga. La mala puesta en escena, con un Sevilla que lo asfixió hasta despersonalizarlo, acabó siendo decisiva, después de que la reacción del segundo acto no se materializase en el marcador hasta el tiempo de prolongación.

Hasta seis cambios realizó Manuel Pellegrini en el once inicial, en el que destacaron las entradas de Claudio Bravo y Tello y, sobre todo el portero, no le dieron la razón al chileno. No estuvo afortunado el meta en su regreso a la portería, con una mala decisión en el 1-0 y con su debilidad en las manos en el segundo.

Sí mejoró el equipo bético tras el descanso, con Joaquín muy participativo y Aitor Ruibal dándole energía al equipo. Pero al Betis le faltó la eficacia de otros días y el gol de Canales, un golazo de falta, llegó demasiado tarde.

Así jugaron los futbolistas del Betis

Claudio Bravo La sorpresa del once tuvo su día. Demasiado vencido en el 1-0 para cometer penalti y mal en el 2-0.

Bellerín Mejor cuando se proyectó en ataque, como en el pase a Álex Moreno.

Bartra Malas decisiones en los dos goles, luego sí se impuso.

Víctor Ruiz No es su mejor año, sin contundencia, encontraron su espalda.

Álex Moreno Tecatito lo amarró atrás al principio, luego se desplegó y falló una clara ocasión.

Guido Superado con y sin balón, se fue con tarjeta. Ha dado un bajón en su rendimiento.

William Carvalho Desconocido, sin darle al equipo la pausa que necesitaba.

Canales La amarilla reflejó su impotencia inicial, luego por dentro mejoró. Gran gol de falta.

Fekir Borrado por la presión del Sevilla, luego Acuña lo quitó del partido tras una dura entrada.

Tello Desbordes en el segundo acto y un gran remate.

Borja Iglesias Trabajo gris, sin apenas opciones de remate.

Joaquín Participativo por dentro y generando peligro. Su entrada coincidió con la mejoría bética.

Aitor Ruibal Su fortaleza le dio energía al equipo, con centros y remate.

Willian José Fallón, sin hallar el sitio.

Paul Muy errático.