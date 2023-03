En la línea del plan del 'Ingeniero'

Allá por septiembre, cuando LaLiga no había hecho más que arrancar, Manuel Pellegrini ya barruntaba una idea, que empieza a convertirse en obsesión cara al objetivo que ha dejado de ser tabú: la Champions. Con la temporada recién empezada el técnico del Betis tenía claro que dar un paso más en el crecimiento exigía una mayor solidez defensiva: "Ningún equipo se mete en Champions recibiendo 40 goles. Hay que encajar menos de uno por partido", aseguraba hace más de medio año.

"Hay que encajar menos de un tanto por partido, pero sin cambiar el estilo y siendo cada vez más agresivos en campo contrario", era el doble reto del entrenador cuando todavía nadie se atrevía a barruntar por qué pelearía el conjunto verdiblanco. Llegados al tramo final del campeonato el plan de El Ingeniero se está cumpliendo, pero necesita dar el paso definitivo en este sprint de 12 jornadas que le restan al campeonato.

Después de 26 encuentros de liga el Betis ha encajado 26 goles. Cumplió el equipo con el precepto lanzado por su técnico en la primera vuelta, cuando recibió 16 tantos en 19 partidos. Sólo cuatro veces encajó dos (Real Madrid, Atlético y Barcelona) o más goles (tres el Valencia). En lo que va de segunda vuelta en apenas siete choques el cuadro heliopolitano ya ha recibido 10 tantos, aunque casi la mitad fueron ante el Celta (cuatro) y otros cuatro llegaron en sendas victorias a domicilio en Almería y Elche por 2-3.

Para cumplir con el plan del técnico de menos de un gol por partido el Betis podría encajar sólo once tantos en los siguientes 12 partidos. Pero más allá de esa estadística, incluso de de la derrota ante el Celta (3-4) o haber encajado cuatro dianas ante el Elche y el Almería, el conjunto de Pellegrini viene de recibir sólo un gol tras medirse con el Mallorca, el Villarreal y el Real Madrid, ofreciendo cierta solvencia atrás de la mano de una línea cada vez más definida y que rotará cada vez menos ya con un solo partido por semana (aunque a finales de abril y de mayo hay dos jornadas intersemanales). Pezzella ha dado un paso adelante sin Luiz Felipe al lado, Miranda se ha asentado en el costado zurdo por la impericia de Abner y Sabaly parece estar en su pico de forma tras el Mundial.

El central argentino ofreció una exhibición de jerarquía en el último encuentro ante el Mallorca de Muriqi. Acabó acalambrado, pero antes exhibió todas las virtudes que lo definen desde la concentrado y la colocación a la contundencia al cruce y en los balones aéreos. El argentino es titularísimo, aunque Pellegrini insiste en que no hay unidad A y unidad B. El argentinos es, junto a Luiz Felipe, la pareja titular si ambos están bien. Pero Pezzella, más regular que el italo-brasileño, hace incluso mejores a los que se ponen a su lado, ya que si ante el Villarreal cumplió a gran nivel Víctor Ruiz frente al Mallorca lo hizo Édgar.

Pezzella lleva en la presente temporada 22 partidos de Liga jugados, veinte de ellos como titular, y se ha perdido dos por sendas expulsiones por roja directa en el tramo inicial de la competición liguera. Bajó sus prestaciones tras el Mundial, aunque su rendimiento vuelve a ser superlativo en su segunda etapa en el Betis.

Miranda, por su parte, se ha asentado en el lateral izquierdo, no sólo por su actitud defensiva sino por sus aportaciones en ataque. Aún está por debajo, en este sentido, de lo que aportaba Álex Moreno, pero el de Olivares ha perdido el miedo a fallar atrás por irse arriba y ha entendido que atacar es una forma de que no te ataquen. Abner, además, su competidor por el puesto, no ha aprovechado las oportunidades que Pellegrini le ha otorgado y, aunque tendrá alguna más, los partidos decisivos serán para el sevillano.

En el otro lado Sabaly, como Pezzella, está ofreciendo su mejor nivel una vez recuperado de la carga de partidos y trabajo que supuso la participación mundialista. Cuenta con la competencia de Ruibal, a quien Pellegrini también ha situado esta campaña más adelantado, pero el senegalés comete cada vez menso errores y empieza a tirar de oficio para no fallar en su parcela y asomarse cada vez con más ánimo al ataque. lalig

Quedan 12 jornadas y el Betis tiene claro que el sueño de la Champions pasa por mantener su buen paso defensivo. Ha recibido 26 goles en 26 jornadas y quedan 12 partidos en esta recta final de temporada en la que mantener su regularidad podría permitirle alcanzar un objetivo que cada vez ilusiona más.

En esta ecuación entra también el portero. Rui Silva ha jugado 20 de los 26 partidos de Liga, mientras que Claudio Bravo suma 15 en toda la temporada y está a 10 de alcanzar los 25 con los que renovaría automáticamente.