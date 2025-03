Y Manuel Pellegrini completó su álbum de la Liga

CUANDO ese imán de fuerza irresistible para la pelota y para las voluntades de todos los de alrededor que es Isco Alarcón se fue de la yerba, aún quedaba demasiado tiempo y aunque el Betis tenía agarrado el partido por las asas, a la afición verdiblanca se le vinieron a la cabeza tantos y tantos derbis de final amargo que sobre el estadio cayó un espeso silencio. Era el miedo a la enésima estocada del odiadísimo vecino de rojo. Sin más.

Pero la capacidad intimidatoria del vecino, hoy, es la que es. Saca Xavi García Pimienta a Peque y Saúl Ñíguez para armar algo de juego ante un equipo replegado, y lo que hacen ambos es ser más perseguidores que perseguidos. Cometer faltas, cuando no devolverla al de atrás.

En el campo flotaba espeso el miedo de la historia, sí, pero quienes debían meter miedo no estuvieron a la altura de esa historia. Y al Betis le bastó en la segunda parte con no desordenarse, no regalar pelotas en zonas de riesgo –una estuvo a punto de dar Adrián– e intentar sentenciar en alguna salida, principalmente alguna galopada de Antony. Y la tuvo Johnny.

La única cadena con eslabones de calidad que montó el Sevilla acabó en golazo. Y aunque el equipo de Xavi García Pimienta jamás había perdido un partido que comenzaba ganando, siempre hay una primera ocasión para todo.

Manuel Pellegrini ha roto muchas barreras en el Betis, veremos si incluso rompe una fronteriza y planta a sus chicos en la final polaca, y también rompió la de obsequiar a la parroquia con una victoria en un derbi liguero. Y en un derbi con el estadio lleno que aquel copero no tuvo.

El chileno tiene clarísimo que su Betis debe ser ganador por talento, ante todo por su talento. Y no dudó en alinear a Fornals en lugar de Altimira. El castellonense se lo devolvió con su pase a Sabaly para el empate. Y su apuesta por fichar a Isco volvió a darle un premio de oro: ya completó su álbum con el cromo Triunfo en un derbi liguero.