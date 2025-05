Pellegrini: "El empate es malo, pero seguiremos peleando la Champions"

Sevilla/Con mal sabor de boca por el empate cosechado, un resbalón en la carrera por la Champions, Manuel Pellegrini insistió en la idea de que quedan puntos en juego y mientras haya posibilidades de alcanzar esa quinta plaza el betis "seguirá peleando hasta el final" antes de pensar en ese duelo en Breslavia ante el Chelsea, ya que según el chileno queda mucho tiempo aún antes de pensar en la cita del 28 de mayo.

"El empate es malo, pero no se termina aquí la carrera por la Champions y cada partido de los que quedan será una final", indicó el Ingeniero, que añadió: "Queríamos ganar y desde el punto de vista físico y mental quisimos refrescar al grupo. No hubo tiempo de preparar el partido, porque llegamos el viernes, pero la exigencia es así y ya sabemos que jugar los jueves y los domingos es complicado", explicó el preparador verdiblanco, para quien se pudo "defender mejor la ventaja en el marcador".

"Cuando uno va ganando por 1-0 y le empatan siempre tendría que haber hecho las cosas de otra manera. Nos complicaron con centros laterales, fruto de nuestras propias pérdidas. Mientras queden opciones matemáticas lo seguiremos peleando", indicó sobre la pugna con el Villarreal y el Athletic por las posiciones Champions, que se quedan ya a tres y seis puntos, respectivamente.

"Espero que ahora vayamos a Vallecas a recuperar los puntos que dejamos aquí. Quedan 17 días para la final y no hay que poner todavía la mente en la Conference League, porque hay mucho en juego antes", avisó Pellegrini, para quien el empate es justo, al contrario de lo que dijo Vicente Moreno: "Después del 1-1 el Osasuna tuvo un par de ocasiones peligrosas, pero anteriormente a eso no habían llegado a portería, por lo que el empate es justo", explicó Pellegrini, que añadió: "Ahora tenemos unos días para retomar la parte competiiva. Siempre dije que no dependíamos nosotros en esta pelea por la Champions, porque podíamos ganar todos los partidos y los rivales también, así que estamos igual y seguiremos luchando por ese objetivo", destacó Pelelgrini, quien no quiso forzar a Lo Celso y por eso lo sustituyó: "Andaba con alguna molestia desde el jueves y no quieríamos arriesgar".