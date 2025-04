Pellegrini y su mensaje para la Conference: "Jugar sin pensar en el resultado de la ida"

Sevilla/Manuel Pellegrini no cambia su discurso en esta Conference League ya sea el primer partido de la fase liga o la vuelta de los cuartos de final como la que afronta ante el Jagiellonia: cero confianzas y no creer que se es mejor que el rival sólo por el escudo o el nombre. Y es la idea que ha transmitido a sus futbolistas para que nadie piense que con el 2-0 de la ida está todo hecho, porque espera "un partido muy difícil ante un equipo que juega bien al fútbol".

"La mentalidad con la que vamos es la de no jugar pensando que con el 2-0 todo está decidido. Debemos salir intensos buscando el resultado, como hicimos en Portugal, creyendo que lo que se hizo antes no sirve de nada", indicó el técnico bético, que predica con el ejemplo y no mira más allá del encuentro con el Jagiellonia: "Lo más importante si uno quiere llegar a la final es pasar los cuartos de final primero. Después, las semifinales. Buscaremos dar el primer paso, porque sería muy boniuto encontrarse con el Chelsea en la final", aseguró.

Es consciente el preparador bético que tienen ante sí una oportunidad de hacer historia, lo que no hace más que subrayar ese trabajo de crear una cultura de ambición en la entidad que viene haciendo desde hace cinco años. "Sabemos que es un partido histórico, porque tenemos la oportunidad de alcanzar unas semifinales europeas por primera vez. Pero no debemos pensar sólo llegar a semifinales, sino en la final y para ello hay que buscar la clasificación en Polonia, porque el 2-0 no es decisivo. Tenemos que demostrar a través del fútbol las ambiciones que tenemos como club en la liga y en la Conference", insistió.

Nombres propios

Pellegrini fue cuestionado sobre algún nombre propio y adelantó que Marc Roca, probablemente, tendrá que pasar de nuevo por quirófano dando la temporada por perdida, después de retirarse del entrenamiento de esta mañana. "Marc Roca venía arrastrando problemas en la planta del pie y un tobillo de la otra pierna, con un dolor que le impiede entrenarse al 100%. Seguramente tendrá que ser operado, a la espera de lo que diga el doctor tras esta recaída", explicó.

Una alternativa menos para el eje de la defensa, posición en la que también pierde a Diego Llorente "cuando estaba ofreciendo un gran rendimiento". "Su lesión vino en un muy mal momento. Estábamos rotando a los tres centrales y ahora hay que centrarse en los jugadores que tenemos en el plantel. Ya tuvimos otras lesiones y el grupo siempre dio la cara. Ya veremos cuál es la mejor solución para pasar no solo a semifinales sino seguir manteniendo ambición en lo que queda de temporada con los jugadores que tenemos". apuntó el Ingeniero, que destacó que "Isco está bien". "Físicamente se encuentra sin problemas tras un par de semanas con dolor en la zona en la que se operó, pero creo que lo ha superado no tiene problemas y es está al 100%", finalizó.