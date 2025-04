Sin temor por los tocados: del problema estomacal de Jesús Rodríguez al reparto de minutos y las amarillas

No hay nada serio; todos ok para el Villareal, "un partido importantísimo", dijo Manuel Pellegrini, que restó importancia a los cambios que hizo en el partido contra el Jagiellonia y Jesús Rodríguez, por ejemplo, no tendrá problemas para jugar.

Después de una gran oportunidad en la que remató al palo el canterano pidió el cambio. Parecía que podía ser algo muiscular, pero el técnico bético confirmó que tuvo "problemas estomacales" y que su concurso el Domingo de Ramos no preocupa. "No dijo nada en el descanso de que se encontra mal, pero llegó a un momento en el que no podía seguir, pero no será un problema para el domingo", indicó el preparador heliopolitano.

Pellegrini dio detalles sobre los otros cambios, que "no" hizo pensando en el Villareal, sino por as circunstancias. "Isco desde el principio no estaba para más de 45 minutos y encima tenía amatilla y en el cado de Diego Llorente tanto él como natan estaban apercibidos y hubiera sido un problema que vieran amarilla, porque nos quederíamos sólo con dos centrales para la vuelta".

Además, indicó que Antony tuvo "una pequeña contractura en el gemelo en el último entrenamiento" y por eso lo cambió, ya que "viene jugándolo todo y hay que dosificarlo también", aseguró.