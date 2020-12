La última directiva de PNB aclara que esta asociación ya no existe

Tras las adhesiones relevantes de personas que formaron parte de Por nuestro Betis (PNB), la última junta directiva de esta asociación emitió un comunicado en el que aclaró que ya no existen como grupo, como fue decidido por su asamblea, y que, por tanto, no tendrán opinión conjunta para la próxima junta de accionistas del 21 de diciembre.

"Como representantes de la última junta directiva de Por Nuestro Betis (PNB) previa a su disolución y finalización del pacto de sindicación de acciones en mayo de 2018, además de otros significados ex directivos y representantes del pacto de sindicación que llegó a alcanzar el 7% del accionariado del Real Betis Balompié, emitimos este comunicado en el que expresamos nuestra sorpresa por ver cómo algunos exmiembros de la asociación de béticos de base PNB en el día de hoy, se han tratado de hacer con el buen nombre de la misma para poder influir en el voto del accionista minoritario de cara a la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié que se celebrará el próximo 21 de diciembre.

Queremos dejar claro con estas líneas que en estos momentos PNB no existe, ya que fue disuelta legalmente previa asamblea de sus asociados, y por tanto de conformidad con dicha disolución, la misma ni debe ni tiene opinión para la próxima junta de accionistas del Real Betis.

Por ello rechazamos cualquier comunicado que pueda producirse en nombre de PNB hacia una orientación u otra y queremos dejar patente que el escrito difundido hoy por miembros de la alternativa "Es posible otro Betis" y firmado por estos exdirectivos de PNB sólo recoge la opinión particular de cada uno de ellos, la mayoría de los cuales no pertenecían a la asociación desde 2015 por voluntad propia y a la cual dejaron en una controvertida situación sobre la que no es necesario volver.

Es necesario recordar ahora que PNB dejó cumplida su labor con el pacto de 2017 en el que se garantizó el Betis de los béticos que decidirá en esta asamblea y esperemos que en las sucesivas y al que por cierto la mayoría de los firmantes del anterior comunicado que citamos, se oponía en los términos en los que terminó firmándose.

La lucha de PNB desde su fundación fue la de empoderar al accionista minoritario del Real Betis y que tuviera voz y voto como así está sucediendo tras la puesta a disposición de las acciones a raíz del pacto de 2017 y como se puede comprobar en la asamblea del lunes 21 de diciembre, como así han destacado todos los actores que se postulan a gobernar el consejo. ¡¡VIVA EL REAL BETIS BALOMPIE!! ¡¡VIVA EL BETIS DE LOS BÉTICOS!!", se escribe en un comunicado que firman José Antonio Tirado Salamanca, Francisco Javier Rodríguez Martínez, Íñigo Vicente Herrero, Óscar Pozo Gutiérrez, José Joaquín Solís Santos, Juan Andrés Bulnes Castillo, José Manuel Sánchez López, Manuel Mejías Oñós, Pablo Domínguez Barrera y Antonio Leal Rodríguez.