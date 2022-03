¿Deberían los hombres preservar su fertilidad como lo hacen las mujeres?

Se estima que en el 30 por ciento de las parejas que piden ayuda para tener hijos, el factor masculino es la única causa establecida. Un porcentaje que incluso podría aumentar, ya que las cifras parecen alertar de que hay un empeoramiento progresivo en la calidad del semen, también en los españoles. Así lo afirma Miguel Ruiz Jorro, vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). "Se estima que el recuento espermático se reduce, aproximadamente, un 1,5% cada año en la población general, habiéndose reducido a la mitad en apenas cuatro décadas". Los motivos de este empeoramiento parecen diversos. "Algunos estudios justifican este empeoramiento de la calidad del semen por cambios en nuestras condiciones y estilo de vida, otros lo relacionan con modificaciones de tipo genético y epigenético debidas a diferentes factores gonadotóxicos, es decir, sustancias que afectan al desarrollo de los testículos".

Pese a estas cifras, la realidad es que cuando se habla de infertilidad el foco se sigue poniendo en las mujeres. Especialmente cuando se habla de preservación de la fertilidad. No obstante, cada vez es más común que haya mujeres que decidan congelar sus óvulos a determinada edad, si han decidido postergar el momento de ser madres. Sin embargo, esta opción no parece fomentarse de la misma forma entre los hombres. La justificación suele ser que en los hombres el factor edad afecta de forma diferente. "La mujer nace con un número determinado de ovocitos y ya no produce más -aclara el vicepresidente de la SEF-, en el hombre las circunstancias son diferentes, ya que los testículos no dejan de fabricar espermatozoides desde la pubertad hasta prácticamente la senectud".

Sin embargo, esto no quiere decir que la edad no afecte a la fertilidad masculina, porque sí que lo hace. "La edad paterna avanzada se relaciona con un mayor riesgo para la salud del propio varón (hipogonadismo tardío, riesgo cardiovascular, patología prostática...), de su descendencia (autismo, esquizofrenia...) y en el pronóstico de embarazo (menor número de espermatozoides, menor movilidad, mayor fragmentación de su ADN y mayor incidencia de aborto) por lo que es muy recomendable realizar un estudio andrológico específico de estos riesgos en hombres que buscan descendencia a partir de los 45 ó 50 años".

El hombre puede ver reducida su fertilidad especialmente a partir de los 45 años

Es por ello que Miguel Ruiz Jorro afirma que "el hombre puede ver reducida su fertilidad a partir, especialmente, de los 45 años". Por ello, por encima de esa edad, "si no descarta tener un proyecto reproductivo en el futuro, podría estar indicado preservar sus espermatozoides para tener la posibilidad de usarlos más adelante". Pese a ello, la realidad es que a día de hoy la preservación de la fertilidad masculina parece estar casi solo destinada a casos concretos.

Por ejemplo, cuando existe alguna enfermedad crónica, procesos inflamatorios a nivel genital, presencia de varices testiculares, alteraciones endocrinas o, en general, cualquier factor que pueda deteriorar de forma progresiva la función testicular. Todo ello incluso teniendo en cuenta que el proceso de preservación de gametos en el caso masculino es mucho más sencillo y menos invasivo que en el caso femenino. "En el hombre el proceso se limita a una historia clínica completa, valoración analítica, estudio del semen y posteriormente, la obtención, por masturbación, de una o varias muestras de semen que serán criopreservadas".