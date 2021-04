España tendrá operativo el certificado de vacunación del Covid en junio

Con el ritmo de vacunación aumentando en las últimas semanas y la previsión de nuevos acuerdos con las empresas farmacéuticas para alcanzar la inmunidad de grupo lo antes posible, uno de los siguientes pasos para ir retomando la normalidad es terminar con las restricciones de movilidad y garantizar la protección de la salud pública. Para ello, la Comisión Europea presentó el pasado mes de marzo el modelo de Certificado Verde Digital y el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, ha explicado que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas ya trabajan en su implantación en nuestro país para cumplir los plazos establecidos. Así, el reglamento se encuentra actualmente en tramitación en las instituciones europeas, con la previsión de que pueda aprobarse a lo largo del mes de junio y que el Certificado pueda estar operativo a finales de ese mes.

Así funcionará el Certificado Verde Digital

El Certificado Verde Digital tiene como principales características su sencillez e interoperabilidad para toda la Unión Europea, así como su gratuidad y universalidad. Generará un certificado digital unipersonal, mediante código QR, que proporcionará información sobre si la persona que lo porta ha sido vacunada contra la COVID-19, cuenta con un resultado negativo de prueba diagnóstica y prueba de que se ha recuperado de la enfermedad.

El Certificado Verde Digital facilitará la libre circulación en la UE, pero no limitará la movilidad a quien no lo tenga y respetará la protección de datos, la seguridad y la privacidad. La ventaja de este código QR, que es gratuito y no es discriminatorio, es que facilitará la comprobación en frontera

Alfredo González, secretario general de Salud Digital: "No es un pasaporte, ni un documento de viaje, ni un requisito para viajar, sino un mecanismo que facilita la movilidad"

“No es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar”, sino que es “un mecanismo que facilita la movilidad”, ha hecho hincapié el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, al tiempo que ha recalcado que se prevé la posibilidad de ampliar el modelo a certificados compatibles emitidos por terceros países.

El Certificado Verde Digital en España

Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico (QR Wallet, PDF con QR) o en papel. El Ministerio también emitirá certificados en casos tasados, además de ofrecer el soporte necesario y de coordinar y apoyar técnicamente a las Comunidades Autónomas. Asimismo, también deberán participar los laboratorios, que se encargarán de facilitar información para que puedan emitirse los certificados.

Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico o en papel

Están previstas reuniones con todas las Comunidades Autónomas y sesiones bilaterales con todas ellas para tener listos los sistemas en los plazos establecidos. Asimismo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará puntualmente informado de los avances del proyecto, tanto a nivel UE como sobre su despliegue en España.

Certificados de viajeros en España

La responsabilidad respecto a las personas que viajen a España será del Ministerio de Sanidad, que tiene previsto solicitar el sistema tradicional (SpTH implantado en junio 2020) o por el nuevo (SPTH+), aportando el Certificado Verde Digital en dicha aplicación. Se contempla también la posibilidad de que el certificado de haber recibido una primera dosis en un Estado sirva para la administración de la segunda en un país diferente de la UE.