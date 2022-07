San Juan de Dios amplía su oferta formativa en Bormujos introduciendo la FP

La Formación Profesional se está convirtiendo desde hace años en la primera opción para muchos estudiantes que, lejos de hacerlo por tener bajas calificaciones -estigma que siempre ha caracterizado a la FP- lo eligen porque es lo que mejor se adapta a su situación personal.

Este curso 2021-22 ha contado con 1.013.912 alumnos de ciclos formativos, 39.467 más que el curso anterior. De esa cifra, más de la mitad, 523.309 alumnos, lo hicieron en grados superiores, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

“La FP es una vía de acceso rápida y de calidad al mercado laboral sin dejar de estudiar y que abre al alumnado muchas vías de futuro”, señala Francisco Ventosa O.H. director del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios, en Bormujos, Sevilla. “A nuestras aulas llegan alumnos de muy variadas características que optan por estudiar ciclos formativos para conseguir una formación complementaria. Otros, sin embargo, para obtener un título que les permita acceder al mercado laboral lo antes posible -algunos de ellos con la idea de seguir formándose en el futuro-, y otros también como paso previo para acceder a estudios universitarios, como el 13,2% de los llegados a la Universidad el curso pasado”.

Ése ha sido el caso de Lola. Ella tenía claro que quería estudiar Enfermería pero no obtuvo la nota suficiente. Se matriculó en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Documentación y Administración Sanitarias, “un ciclo que desconocía pero que me ha sorprendido debido a la gran importancia que tiene para el paciente. Somos vitales para el correcto seguimiento de su historia clínica, así como la protección de sus datos y su estancia satisfactoria dentro del sistema sanitario”. Una vez finalizado este ciclo de grado superior pudo cumplir su sueño de estudiar Enfermería y valora la realización de este ciclo ya que “he asimilado muchos conocimientos de la gestión sanitaria y las labores del proceso asistencial desde que el paciente entra en el sistema sanitario hasta que sale que desconocería si no me hubiera formado en Documentación y Administración Sanitarias”.

Como Sara, uno de cada cinco titulados se matricula en algún grado universitario al año siguiente de sacarse el ciclo de grado superior. Las cifras oficiales del Ministerio señalan que el 17,8% de los recién llegados este curso a las carreras de Ciencias de la Salud de las universidades públicas presenciales procedían de FP.

Muy diferente fue el caso de Irene, que estudió el Ciclo de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) porque en ese momento su situación no le permitía otra opción y, tras más de veinte años trabajando, en la actualidad está cursando 3º del Grado en Enfermería en el Centro Universitario San Juan de Dios de Bormujos. “Estoy feliz con la decisión que tomé. Me ha permitido adquirir muchísima experiencia que me está ayudando de forma sustancial para llevar a cabo mis estudios universitarios”, explica ilusionada.

“Nuestros alumnos descubren que realizando ciclos como el de Documentación y Administración Sanitarias, por ejemplo, no sólo consiguen dar el salto a la universidad sino que obtienen una titulación superior que les dota de gran versatilidad en el mundo laboral y experiencia que, sin duda, es un valor añadido a la hora de seguir formándose. Además, se interesan y disfrutan de unos ciclos casi desconocidos para ellos que, en muchas ocasiones les sirve para descubrir su verdadera vocación” explica el director del Campus docente y de investigación en Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos.

La formación profesional, por su alta calidad y la oferta formativa que ofrece es cada vez más demandada por las empresas. Según un informe de Adecco, el 22,7% de las ofertadas publicadas en 2020 estaban dirigidas a estos titulados. Sin duda, una gran apuesta de futuro.