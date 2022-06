El futuro de la Sanidad pasa por la colaboración entre todos los sectores

Los expertos participantes en la XV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica, organizada por Farmaindustria han llegado a una conclusión: la pandemia ha cambiado irremediablemente la forma de trabajar en el sector salud. Y es que, si bien es obvio que la pandemia ha causado una crisis sanitaria, que aún se sufre en la atención clínica, también lo es que ha supuesto una oportunidad para trabajar de forma más colaborativa y haciendo un verdadero uso de la digitalización. La pregunta ahora es si esta nueva forma de entender el sistema ha llegado o no para quedarse.

Un ejemplo de este cambio de cultura es el llamado sistema One Health, que trata de aunar el concepto de salud humana, salud animal y salud medioambiental. Como exponía en este foro Rosario Bullido, jefe de Area Medicamentos Bio-Inmuno de la AEMPS, “la prevención en salud animal es crucial para la prevención en salud humana y es vital en la lucha contra las resistencias antimicrobianas”. Cabe recordar que el 60% de los patógenos que afectan a humanos son de origen animal y que el 75% de las enfermedades emergentes son zoonósicas.

En este sentido, los expertos insistían en que actualmente el sistema está centrado en atender la enfermedad, pero no en favorecer la salud. De esta forma, One Health propone un cambio cultural que pasa por valorar también cómo hasta los factores sociales o económicos impactan en la salud de las personas, y como es necesario apostar más por fomentar la salud y no solo por curar la enfermedad.

Otro de los grandes cambios producidos en la pandemia ha sido la colaboración público-privada. Y es que por primera vez se han roto barreras y prejuicios para ir de la mano con un objetivo común. Como reflexionaba Marta Gómez Quintanilla, Programme Manager en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), “lo que era inamovible se ha convertido en flexible cuando ha sido necesario”. El mayor ejemplo ha sido sin duda la rapidez en la que todos los agentes han trabajado para hacer posible la vacuna para la Covid-19.

A esta idea se sumaba la directora asociada de investigación clínica y traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín. “En España partimos de una base excelente gracias al trabajo colaborativo entre administraciones, agencias reguladoras, pacientes o industria”. Sin embargo, la responsable del desarrollo clínico de GSK en España, Reyes Boceta apuntaba que “el reto ahora es sostener esa agilidad, capitalizar todo eso que hemos avanzado y conseguido y trabajar en una forma coordinada sin barreras”.

A este respecto, se destacaba el reciente trabajo realizado en los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), como instrumentos de colaboración público-privada, que permiten colaborar a las distintas administraciones públicas empresas, empresas y centros de investigación. Precisamente para poder eliminar esas barreras, la digitalización ha sido otro de los verdaderos puntos de inflexión durante la pandemia. Desde el punto de vista positivo, los expertos destacaban que ha sido posible intercambiar datos de forma segura, ya que existía previamente un marco jurídico que daba mucha seguridad. Este intercambio de datos ha permitido trabajar en red e incluso de forma transfronteriza, aportando más evidencia a la investigación.