Cuando ir al hospital no admite dudas: las urgencias que no deben esperar

Han sido unos meses duros en los que los hospitales han centrado toda su atención y esfuerzo en la lucha contra la pandemia provocada por el nuevo coronavirus. Todos a una para diagnosticar y tratar lo antes posible la hasta hace poco desconocida enfermedad Covid-19. La sanidad pública y también la privada. No en vano, los hospitales del grupo Quirónsalud han atendido en todo este tiempo a más de 15.000 pacientes hospitalizados por coronavirus, alrededor del 13% del total de hospitalizados en nuestro país.

Pero afortunadamente ya estamos saliendo de esta dura etapa y comenzando poco a poco con la “normalización” de la actividad. En ese sentido, los siete hospitales de Quirónsalud en Andalucía, al igual que los del resto de grupo, han pasado una exhaustiva auditoría realizada por la consultora Applus+, que los ha acreditado como hospitales con “Protocolos Seguros Covid-19”, siendo los primeros hospitales andaluces en disponer de una certificación como esta. Para ello han sido sometidos a un estricto análisis que garantice que se siguen unos correctos protocolos y circuitos de protección, seguridad, higiene y correcta información, tanto para los profesionales como para los pacientes, así como la implantación de todas las normas estipuladas por las autoridades sanitarias. Esta acreditación se ha llevado a cabo con el fin de ofrecer tranquilidad y garantías a nuestros pacientes y profesionales que trabajan en Quirónsalud.

Los hospitales Quirónsalud de Andalucía, han puesto en marcha en sus áreas de urgencias circuitos completamente diferenciados para pacientes respiratorios y para el resto de las patologías con el objetivo de garantizar la seguridad de los profesionales y de los pacientes que acudan a su servicio de urgencias, utilizando todas las medidas de protección establecidas por las autoridades sanitarias, como son el uso de mascarillas y solución hidroalcohólica para la desinfección de manos. Del mismo modo existen dos circuitos diferenciados para las urgencias pediátricas y las de adultos, evitando que compartan espacios y zonas de espera. Asimismo, se ha realizado una minuciosa desinfección de todas las áreas de los hospitales, así como de todos los centros médicos adscritos a los mismos.

En definitiva, se han tomado todas las medidas necesarias para que los pacientes puedan acudir a los servicios de urgencias sin miedo, cuando lo necesiten, ya que los expertos alertan sobre las patologías silentes que no se han estado viendo en urgencias de los hospitales por miedo a contagios, patologías que se siguen produciendo en el mismo porcentaje que antes de la pandemia, y que cuando llegan al hospital se han agravado de forma importante haciendo que en algunos casos se agudicen o se compliquen e incluso tengan consecuencias irreversibles.

Infartos e ictus, patologías graves que no pueden esperar

En ese sentido, las patologías que preocupan principalmente al doctor Juan Antonio Márquez Vácaro, Jefe del Servicio Urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos de Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla son las cardiacas y los accidentes vasculares cerebrales. “Estas patologías no han dejado de producirse durante la pandemia, pero sus síntomas se han pasado por alto, por temor al contagio por acudir a las urgencias de los hospitales y las han pasado en casa”.

Así, explica este experto, “en el caso de las cardiopatías, hemos recibido pacientes que han sufrido una angina de pecho en sus domicilios derivando en un infarto de miocardio y han llegado a urgencias con daños que ya eran irreversibles. Esto ha ocurrido igualmente con pacientes que han sufrido accidentes vasculares cerebrales que, si no se tratan durante las primeras horas, pueden dejar secuelas tremendamente invalidantes para el paciente y que podrían evitarse acudiendo a un servicio de urgencias”. Por todo ello, “aconsejamos a los ciudadanos que acudan a los servicios de urgencias en caso de síntomas como: dolor torácico, palpitaciones, sensación de falta de aire y episodios de pérdida de conciencia transitoria (síncopes) en el caso de patologías cardiacas; y del mismo modo si observan dificultades en el habla, parálisis facial o de algún miembro, porque pueden estar sufriendo un ictus”.

En estos meses, las patologías no respiratorias más frecuentes en urgencias han sido cólicos nefríticos, pielonefritis, lumbalgias y traumatismos, según ha indicado el jefe de servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, Francisco Gallego. También se han registrado casos de dolores torácicos, en muchos casos por ansiedad, así como dolores abdominales, con casos de apendicitis y peritonitis. El doctor Gallego ha destacado que muchos pacientes han estado aguantando dolor para evitar acudir al servicio de Urgencias, lo que ha provocado que cuando han venido, han presentado más complicaciones.

Otras patologías frecuentes estos días en urgencias son, además de las anteriores, las trombosis venosas profundas y tromboembolismos pulmonares en pacientes de riesgo, por la falta de movilidad de los últimos meses.

A partir del 11 de mayo, coincidiendo con la fase 1, se ha producido un incremento de pacientes en Urgencias, no sólo en las generales, sino también en las pediátricas y ginecológicas. Estas últimas están sobre todo relacionadas con embarazo y nódulos de mama, y en los últimos días se han ido registrando también más casos de infecciones vaginales y sangrados anómalos. En las urgencias pediátricas, por su parte, los motivos más frecuentes de consulta en urgencias han sido traumatismos, vómitos y diarreas, alergias, y lesiones en la piel como urticarias y brotes de dermatitis atópica.

El especialista en Ginecología y obstetricia de Hospital Quirónsalud Málaga, Rodrigo Orozco insiste en que “las pacientes que lo precisen por cualquier patología ginecológica deben acudir a urgencias con tranquilidad, estamos disponibles en urgencias, 24 horas al día, los siete días de la semana y para su tranquilidad, se han establecido circuitos diferenciados para preservar la seguridad de nuestras pacientes”.

En cuanto a los partos, el doctor Orozco explica que se ha mantenido la atención a las gestantes, tanto en consultas como la asistencia al parto. Actualmente, continúa, el Hospital Quirónsalud Málaga realiza un cribado de coronavirus a toda mujer al ingreso de parto, lo cual permite detectar casos asintomáticos y ofrecer las máximas garantías de seguridad para un posible contagio del futuro bebé.

La mujer puede estar en todo momento acompañada de su pareja o de la persona con la que quiera vivir el momento del parto y posteriormente en la habitación. “En Quironsalud Málaga compartimos la idea de que los primeros momentos con el bebé son únicos, por ello hemos establecido medidas de seguridad para poder realizar la piel con piel, clampaje tardío de cordón y lactancia materna”, concluye el especialista.

Urgencias pediátricas, cuidado con los más pequeños de la casa

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael Espino Aguilar, ha advertido de una importante reducción en la asistencia a urgencias, consultas de control de niño sano, vacunación o diferentes especialidades pediátricas, ante lo que ha apuntado que esto puede suponer un retraso en diagnósticos que precisan atención, así como una rotura del calendario vacunal y una pérdida del seguimiento del crecimiento y desarrollo.

De hecho, como señala el coordinador de Consultas Externas del Servicio de Pediatría Pedro de León Molinari, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha llamado la atención sobre la caída dramática de la cobertura por vacunas debida a la disminución en la asistencia a los servicios de inmunización en la red de atención primaria.

Al hilo, el pediatra Andrés Osuna Vera recomienda que en el caso de detectar en niños síntomas como dolor abdominal, vómitos o diarrea, fiebre variable, taquicardia e hipotensión o incluso fiebre, ojos rojos y exantema en la piel, se comunique de inmediato a su pediatra, ya sea en consulta o acudiendo a urgencias.

Patologías leves que pueden convertirse en graves

Desde el Hospital Quirónsalud Huelva, el coordinador de Urgencias y Medicina Interna, Christian Leyva, relata que “el problema fundamental que nos estamos encontrando es que en numerosas ocasiones los pacientes que acuden a urgencias llegan “pasados”, esto es, con patologías agravadas por haber demorado mucho la asistencia a urgencias, esto complica mucho los procesos y en ocasiones, situaciones más leves se convierten en graves. Las más preocupantes son las patologías cardiacas o las vasculares, cardiopatías isquémicas, insuficiencias cardiacas, así como los accidentes vasculares cerebrales o pacientes oncológicos que no acuden hasta que a veces es demasiado tarde”.

El especialista quiere llamar su atención también sobre el dolor abdominal, los procesos asmáticos o la agudización de la EPOC, indicando que cuando un paciente observa que su patología empeora debe acudir al servicio de urgencias sin miedo. En el Hospital Quirónsalud Huelva se han establecido protocolos exhaustivos para proteger a los profesionales y a los pacientes, diferenciando el circuito respiratorio del reservado para el resto de las patologías.

Por su parte el jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Marbella, el doctor Francisco Rodríguez Argáiz relata que el comienzo de la Fase 1 en la Costa del Sol ha tenido reflejo en la tipología de consulta tratada en el Servicio de Urgencias del hospital. La posibilidad de hacer deporte se ha traducido en un incremento sustancial de pacientes con problemas musculoesqueléticos. El caso más típico son hombres y mujeres de mediana edad, de cuarenta años en adelante, que han reanudado la actividad física. La mayoría acuden al especialista porque han sufrido algún tipo de lesión en los músculos o en las articulaciones durante el ejercicio. Ese sería el perfil dominante en este tipo de lesiones, pero también hay un porcentaje de población importante que está viniendo a Urgencias con molestias musculares o articulares fruto de la falta de actividad durante el periodo de confinamiento. Estamos atendiendo patologías agravadas durante este periodo que afectan a la calidad de vida del individuo. Es el caso de contracturas musculares, problemas de espalda…”, explica el especialista.

La situación del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar no dista mucho de la del resto de centros. Según el Jefe de Servicio de Urgencias, el doctor José Muriana Jiménez “los actuales parámetros de funcionamiento de la Unidad de Urgencias nos dan datos para ser moderadamente optimistas en cuanto a la evolución de ésta. Las consultas urgentes han aumentado desde la entrada en fase uno y aunque todavía no están a niveles previos al estado de alarma la tendencia ascendente con aumento de las asistencias traumatológicas como dolores y pequeños accidentes, nos llevan a deducir que son parte consecuencia directa del sedentarismo de los últimos meses e indican que nos recuperaremos en un periodo breve de tiempo. Por otra parte, la baja incidencia de cuadros relativamente frecuentes en estas épocas del año como la patología respiratoria tipo asma o alergias, nos llevan pensar que quizás la reticencia creada en los primeros tiempos del estado de alarma en cuanto a las Unidades de Urgencias todavía no ha sido totalmente resuelta”.

Todos los profesionales de Quirónsalud coinciden en afirmar que los pacientes poco a poco, van acudiendo con cierta “normalidad” a los servicios de urgencias e insisten en lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que se están cumpliendo con todos los requisitos de seguridad e higiene que aconsejan las autoridades sanitarias, así como los implementados especialmente en los hospitales del Grupo Quirónsalud, con circuitos de pacientes diferenciados y con la garantía de haber pasado una exhaustiva auditoría que les ha llevado a conseguir el certificado de “Protocolo Seguro frente al COVID-19”. Todo ello, defienden, para garantizar la salud de sus profesionales y de los pacientes que acuden sus hospitales.