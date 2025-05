“El tabaco es el principal factor de riesgo y es evitable”

Redacción

Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Vejiga. En su marco, la compañía de ciencia y tecnología Merck lanza la campaña de concienciación ‘El color de tu orina importa’ para dar visibilidad al síntoma más frecuente de esta enfermedad, la hematuria. ¿Qué incidencia tiene este tipo de tumor en nuestra Comunidad?

–El cáncer de vejiga es el quinto tumor más frecuentemente diagnosticado en nuestro país, con más de 20.000 casos nuevos diagnosticados cada año. En nuestra Comunidad Autónoma, Andalucía, se prevé que se diagnosticarán más de 4.000 nuevos casos durante el año 2025.

-¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes relacionados con este tumor?

-El cáncer de vejiga se origina por un contacto mantenido entre la mucosa vesical y sustancias cancerígenas ingeridas o inhaladas excretadas a través de la orina, con mucha frecuencia por los hidrocarburos inhalados. Por tanto, la exposición química es el factor de riesgo más importante en este tumor, como es la inhalación de hidrocarburos como el tabaco, o la exposición profesional en determinadas industrias químicas. Otros factores químicos menos establecidos son el abuso de determinados analgésicos y preparados específicos de herbolario. La irritación crónica del urotelio por determinadas infecciones o irradiación también se consideran factores de riesgo de este tumor. Por último, determinadas anormalidades genéticas pueden predisponer al desarrollo del cáncer de vejiga, aunque no es un tumor hereditario.

-¿Cómo afecta el tabaco en este tipo de cáncer?

-El tabaco es el factor de riesgo más importante en el desarrollo del cáncer de vejiga, fundamental además por ser un factor evitable. Los fumadores activos tienen tres veces más riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga. Además, los exfumadores, tienen hasta dos veces más riesgo de desarrollarlo también. Es por ello que las campañas de prevención del tabaco son fundamentales para prevenir el desarrollo de este tumor.

-¿Cuáles son los síntomas iniciales del cáncer de vejiga a los que la población debería prestar atención?

-El síntoma más frecuente es la hematuria, o sangrado por la orina. Es el síntoma que aparece hasta en un 90% de los casos de forma precoz, y siempre hay que consultar cuando aparece. Otros síntomas frecuentes son irritabilidad de la vejiga, escozor constante, incapacidad para orinar con normalidad, e incluso dolor a nivel de la pelvis.

-¿Qué medidas preventivas recomienda para disminuir el riesgo?

-La medida preventiva fundamental es reducir el mayor factor de riesgo, que es el tabaco. Es básico promover campañas desde las autoridades competentes para generar programas de prevención primaria, como es el abandono del tabaquismo. Asimismo, es importante iniciar campañas de prevención desde el entorno laboral en los trabajadores de industrias relacionadas con la exposición profesional de determinados agentes. Por último, es básico diseñar y promover campañas de concienciación a los ciudadanos para que conozcan cuáles son los síntomas por los que deben consultar de forma rápida, tener un rápido acceso al sistema sanitario en cuanto aparezcan síntomas sospechosos.

-¿Ha variado el perfil de los pacientes diagnosticados en los últimos años?

-El perfil del paciente sí ha cambiado en los últimos años, sobre todo debido a la mejoría global de la salud de la población general, teniendo en cuenta que la vida media de la población ha aumentado. Así pues, nos encontramos pacientes con más edad cuando debutan con la enfermedad, pero con mejor estado de salud general y menos patologías concomitantes. Eso hace que la tolerancia global a los fármacos oncológicos sea mejor y, por tanto, la eficacia sea mayor también.

-¿Cuáles son las claves de su abordaje y qué características según tipo de tumor determinan el mismo?

-El abordaje inicial es conocer el diagnóstico concreto desde el punto de vista patológico y la extensión de la enfermedad. En función de si la enfermedad está en fase localizada o en fase avanzada o metastásica, el abordaje inicial varía. En aquellos tumores localizados, la cirugía radical es el tratamiento estándar añadiendo en algunas ocasiones tratamiento sistémico para reducir el riesgo de recidiva del tumor. En aquellos tumores que debutan con enfermedad avanzada, el tratamiento sistémico se plantea como tratamiento inicial, pudiendo posteriormente, y en función de la evolución de la enfermedad, hacer abordajes locales en localizaciones específicas. La elección del tratamiento, asimismo, depende de las comorbilidades y tratamientos concomitantes que presenta una paciente específico, así como su estado funcional.

-¿Considera que existe suficiente concienciación entre profesionales sanitarios y población sobre la importancia de un diagnóstico temprano?

-Probablemente no, al no ser uno de los tumores más frecuentemente diagnosticados en la población general, y la ausencia de campañas informativas. El diagnóstico precoz es básico en este tumor. La probabilidad de curación del cáncer de vejiga es directamente proporcional a la detección en estadios localizados. Se trata de un cáncer agresivo que, si no se detecta rápido, suele desarrollar metástasis a distancia de forma relativamente precoz, lo cual compromete no solo la evolución posterior del tumor, sino la calidad de vida de los pacientes, que ya necesitarán probablemente tratamiento para el tumor durante toda la evolución de la enfermedad. Es por ello que hay que instruir a la población para detectar síntomas de manera precoz y mejorar las vías de acceso rápido al sistema sanitario tanto general como a los especialistas implicados en el manejo de este tumor..

-¿Cuáles cree que son las principales necesidades no cubiertas?

-Creo que es básico diseñar y promover campañas de concienciación a los ciudadanos para que conozcan cuáles son los síntomas por los que deben consultar de forma rápida, tener un rápido acceso al sistema sanitario en cuanto aparezcan síntomas sospechosos, tener un rápido acceso a los medicamentos necesarios y, desde luego, promover campañas desde las autoridades competentes para generar programas de prevención primaria, como es el abandono del tabaquismo.