Otra idea que se quería dejar clara es que este no es sino el inicio. A este respecto se pronunciaba Raúl Ortiz de Lejarazu , consejero científico del Centro de Gripe de Valladolid. “Esto solo es el inicio de lo que luego puede ser una estrategia de vacunación, cuando no se produzcan olas pandémicas.” Es por ello que los expertos concluían que quizás no solo esta, sino las posteriores campañas de vacunación contra la COVID, sean una buena oportunidad para que las personas actualicen su calendario vacunal y mejorar la cobertura poblacional. Y es que las vacunas no son solo cosa de niños.

En este sentido, Martinón-Torres insistía en que las noticas sobre posibles efectos secundarios lo que hacen es confirmar que la información sobre las vacunas es transparente y que los sistemas de farmacovigilancia funcionan. Pero no hay que perder la perspectiva. “Al igual que si un coche combustiona espontáneamente entendemos que es algo raro que pocas veces ocurre y seguimos usando el coche”. De esta forma, remarcaba que “lo importante es que estamos comprobado que las vacunas funcionan, ya no en un ensayo clínico, sino en la práctica clínica real , esto es lo que tenemos que tener en cuenta”.

Pautas de vacunación

Actualmente uno de los grandes debates en cuanto a la vacuna no es la efectividad de la misma, sino saber si es posible o no cambiar la pauta de vacunación indicada en su prospecto. Este es el caso planteado respecto a la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca. Ante esta disyuntiva, Martinón-Torres explicaba que, ante los posibles efectos secundarios, “el fármaco no tiene la culpa por sí solo, sino que el efecto se produce en personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad”. Aunque esta aún no ha sido identificada, lo que está claro es que si no se ha producido en la primera dosis (cuando el riesgo es mayor y cuando se han producido los casos detectados), no debería haber problema al poner una segunda. Por ello “lo normal y lo más sencillo es completar la pauta vacunal”, sentenciaba.