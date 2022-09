La nueva vacuna antineumocócica podría prevenir un 70% de neumonías

La pandemia por Covid19, entre muchas cosas, ha puesto la neumonía en el punto de mira clínico. O al menos, ha permitido que la población se conciencie de su importancia. Uno de los grandes problemas es que la mitad de los casos se da en población adulta y gran parte de ellos son pacientes crónicos y pluripatológicos. Esto supone que un 10% de los casos acabe ingresando y que, de estos pacientes ingresados, entre el 13 y el 15% acabe falleciendo. Esto se traduce en que en 2021 hubo más de 8.000 muertes por neumonía neumocócica. Pero, incluso aquellos que superan la infección, tendrán un mayor riesgo de muerte en los próximos 8 años y verán mermada su calidad de vida.

La cuestión de fondo es que reducir estas cifras no solo es posible, sino sencillo: existe una vacuna. Aunque el problema es que la vacuna actual no cubría todo el espectro de serotipos que podía causar este tipo de neumonía neumocócica. En este contexto, los laboratorios Pfizer han anunciado que llega a España Apexxnar, una nueva vacuna antineumocócica conjugada 20-valente (PCV20).

La novedad en este caso es que incluye 7 serotipos más que la vacuna 13-valente que actualmente está en mercado. Pero no se trata de solo sumar serotipos, sino que precisamente estos son “los más prevalentes y los más resistentes a antibióticos”. Así lo ponía de manifiesto Federico Martinón, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago y coordinador del Grupo Neumoexpertos en Prevención.

En esta línea, Isabel Jimeno, responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) insistía en que gracias la cobertura de estos nuevos serotipos, con la nueva vacuna se podrán prevenir hasta el 70% de las neumonías neumocócicas. Un dato clave, sobre todo ahora, que con la desaparición paulatina de las mascarillas, vuelve a aumentar el riesgo de contraer más infecciones respiratorias.

Pero para que esto sea posible es vital concienciar a la población adulta de la importancia de la vacunación antineumocócica. “Tenemos que meter en el ADN de la población que la prevención en salud no es solo no fumar y llevar hábitos de vida saludable, que obviamente también, pero en ese mismo lugar también debería estar la vacunación”. Además, en el caso de la neumonía, según la experta “el paciente no vuelve a ser el mismo tras ese episodio”, viendo afectada a largo plazo su calidad de vida, por lo que la prevención es fundamental.

Pese a ello, como recordaba Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la tasa de vacunación en España, si bien varía según CC.AA, sigue siendo muy baja. Un problema que no solo afecta a la salud de la población, sino a la del propio SNS, ya que se calcula que el coste de cada ingreso por neumonía ronda los 6.000 euros anuales. Además, reducir este tipo de infecciones es otro factor clave para lograr reducir a su vez las resistencias a antibióticos, otro de los grandes problemas actuales de Salud Pública. De hecho, “PCV20 incluye los serotipos causantes del 92% de todos los casos producidos por cepas de neumococo asociados a resistencias a antibióticos, concretamente las cefalosporinas”.