Lo que el deporte puede hacer contra el cáncer femenino

Hacer deporte no evita ni cura el cáncer, pero hay cada vez más evidencia científica de que realizar ejercicio físico ayuda no solo a prevenir la enfermedad, sino también a obtener mejores resultados a la hora de enfrentarse a la misma. Un ejemplo de ello es el conocido caso de Virginia Torrecilla, exfutbolista del Atlético de Madrid que superó un tumor cerebral. “El deporte siempre ha sido vida. Gracias al deporte pude tener una condición física que me permitió afrontar mucho mejor los tratamientos”.

Así lo explicaba la futbolista en el marco de la jornada ‘Caminando hacia la esperanza: mujer, deporte y cáncer’, que la Liga F y GSK celebraron motivo del Día Mundial del Deporte. Durante la misma se ha hecho hincapié en los avances que se han producido en los últimos años tanto en el cáncer ginecológico como en el cáncer de mama, pero también en la necesidad de concienciar a la población femenina de cuidarse a través del ejercicio físico para prevenir el mismo, ya que la mujer tiene una mayor tasa de abandono de la actividad física que el hombre, en gran parte debido a que asume mayor carga familiar.

Como explicaba César Rodríguez, presidente de SEOM, “el ejercicio físico permite una mejor recuperación, ayuda a tolerar mejor el tratamiento e incluso puede ayudar a mejorar los resultados”. No solo de los tratamientos farmacológicos, sino incluso de las cirugías, hasta el punto de que ya existen programas de rehabilitación previos al quirófano. “Pero no vale cualquier actividad física para cualquier paciente”, advierte el experto, que insiste en que es necesario formar a los profesionales para poder prescribir como parte del tratamiento oncológico programas de ejercicio físico bien estructurados, contando con una evaluación previa del paciente.

Asimismo, como recordaba Marcelo Ruz, secretario de la asociación de pacientes de cáncer de mama y ovario hereditario AMOH, “el ejercicio físico podría reducir hasta un 30 % los nuevos casos de cáncer, pero también ha demostrado la reducción de mortalidad de hasta un 20% en pacientes de cáncer”.