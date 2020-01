Las fracturas de tibia, hombro y muñeca, las más frecuentes en los deportes de invierno

Un año más, con la llegada del invierno, las estaciones de esquí se llenan de aficionados. La práctica, cada vez más habitual de deportes de invierno, puede ser divertida, pero no está exenta de riesgos si no se toman ciertas precauciones. El deporte del esquí, siendo el más habitual, se encuentra entre los deportes que más lesiones provoca entre sus practicantes. El snowboard, cada vez más popular, provoca anualmente mayor número de lesionados entre sus aficionados. Una jornada practicando esquí o snowboard, puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza si no se siguen ciertas precauciones.

Tal y como explica el doctor Pablo Barrena, especialista de la Unidad de Rodilla y Cadera de Quirónsalud Sagrado Corazón, “no tenemos que pasar por alto que son deportes que se realizan en ‘altura’ por lo que existen determinadas circunstancias que lo diferencian de nuestras actividades diarias”. En este medio, continúa, “la cantidad de oxígeno en el aire es menor por lo que el ejercicio necesita mayor trabajo cardiovascular y respiratorio para mantener una correcta oxigenación de la sangre, por lo que se pueden descompensar ciertas enfermedades. Es por ello por lo que las personas con afecciones cardíacas o respiratorias deberían hacerse un chequeo antes de realizar dichos deportes”.

Las condiciones de temperatura, humedad y luz obligarán a tomar precauciones en cuanto al uso de una indumentaria y calzado adecuados, una correcta protección de la piel en zonas expuestas, utilizando protección solar y protección labial extrema, y la protección ocular mediante el uso de gafas. En definitiva, el especialista recomienda practicar estos deportes con un equipo y material adecuado a dichas condiciones. No debemos olvidar que se trata de la realización de una actividad deportiva por lo que debemos adecuar las actividades a nuestro estado de forma. Así aconseja el doctor Barrena “debemos estirar los músculos antes del ejercicio, mantener una correcta hidratación, alimentación y tomar periodos de descanso según nuestra forma física”.

El especialista opina que, al ser estos deportes muy técnicos, es fundamental la formación. En caso de no tener mucha experiencia, es conveniente tomar clases con monitores que nos irán enseñando las técnicas básicas y a evitar gestos innecesarios que pueden acarrearnos algún tipo de lesión. Posteriormente iremos avanzando en nuestra práctica de forma progresiva. Asimismo, Barrena recomienda elegir las pistas en función de nuestra preparación ya que el deslizamiento, la pendiente y la velocidad que se alcanza en cada una de ellas son diferentes.

Con respecto a las lesiones, el especialista comenta que la mayoría se producen con las caídas y choques en pista, siendo más frecuentes las fracturas de tibia, de hombro y de las muñecas. Además, los movimientos inadecuados de las articulaciones de las piernas son causa también de lesiones, predominando en este caso las lesiones de rodilla. La rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento lateral interno, o la temida “triada” son lesiones frecuentemente asociadas al esquí y son producidas por giros bruscos al tomar curvas o por el giro de la rodilla provocado al quedar el esquí agarrado al pie tras una caída.

En definitiva, para poder disfrutar con seguridad de estos deportes, debemos cuidar nuestra forma física, disponer de la equipación adecuada y prudencia en la práctica, concluye el doctor.