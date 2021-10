Albahaca contra el alzheimer: así actúa el fenchol presente en algunas plantas

Aunque puede que no sea algo muy conocido para la sociedad, las plantas ya han demostrado su elevado potencial para suministrar herramientas útiles contra ciertas enfermedades. Los avances tecnológicos de la última década han permitido implementar sistemas útiles y asequibles para el desarrollo tratamientos para nuevos procedimientos diagnósticos. Algunas plantas, como la albahaca, tienen un compuesto natural en sus hojas, llamado fenchol, que, según apunta un reciente estudio realizado por la University of South Florida Health (EE.UU.) y publica la revista Frontiers in Aging Neuroscience, podría ayudar a proteger al cerebro de desarrollar alzhéimer.

"Nuestro estudio es el primero en descubrir que la estimulación del mecanismo de detección de FFAR2 por estos metabolitos microbianos puede ser beneficiosa para proteger las células cerebrales contra la acumulación tóxica de la proteína beta amiloide (Aβ) asociada con la enfermedad de Alzheimer", expone de forma técnica el profesor Hariom Yadav, investigador de la Facultad de Medicina de Wake Forest y de la Universidad del Sur de Florida, que ha liderado el estudio.

El Fenchol reduce significativamente la acumulación excesiva de células 'zombies', habitualmente localizadas en cerebros afectados de Alzheimer

Desde el punto de vista científico primero demostraron que la inhibición del receptor FFAR2 contribuye a la acumulación anormal de la proteína Aβ que causa neurotoxicidad relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente analizaron más de 144.000 compuestos naturales para encontrar candidatos potenciales que pudieran imitar el mismo efecto beneficioso de los SCFA producidos por la microbiota en la activación de la señalización FFAR2. Y ahí comprobaron que el Fenchol fue el mejor de los 15 compuestos principales para reducir significativamente la acumulación excesiva de Aβ y las células neuronales senescentes, también conocidas como células 'zombies', que se encuentran habitualmente en cerebros con patología de la enfermedad de Alzheimer.

Al explorar el fenchol como alternativa médica para tratar o prevenir la patología de Alzheimer, el equipo buscó respuestas a varias preguntas. ¿El fenchol consumido en la albahaca sería más o menos efectivo que administrar el compuesto en una pastilla? ¿Qué actuará de una forma más rápida en nuestro cerebro?

¿Cómo actúa el fenchol en nuestro organismo?

La realidad es que Yadav y su equipo ha descubierto que existe un mecanismo de detección que está asociado al microbioma intestinal y que podría explicar cómo el fenchol es capaz de reducir la neurotoxicidad en el cerebro, minimizando el riesgo de alzhéimer.

En este mecanismo intervienen los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), que son unos metabolitos creados por bacterias intestinales buenas, que suponen la principal fuente de alimento de las células del colon y que son beneficiosas para la salud cerebral.

Aun así, los investigadores aclaran que estamos ante un estudio en fase de iniciación y que no se pueden sacar conclusiones precipitadas hasta realizar más estudios y conocer en profundidad los efectos de este compuesto.