Alertan del daño de un nuevo bulo que relaciona la Covid con el cáncer de mama

El coronavirus ha marcado, sin duda, la vida de millones de personas en los últimos meses, pero existe otro virus que se está extendiendo también muy rápido por el Mundo y amenaza con romper la estabilidad en un plano también necesario para la salud mental de los ciudadanos: el virus de la desinformación, el de los bulos, el de las ya famosas Fake News. Si mezclamos el concepto de Fake News con información sanitaria, especialmente relacionada con el Covid y el cáncer, el daño que puede generar puede ser infinito.

Esto es lo que ha pasado en los últimos meses, cuando algunas publicaciones en Facebook han usado un estudio médico malinterpretado de hace 3 años para desalentar la vacunación contra COVID-19 argumentando que la vacuna ARN mensajero provoca cáncer. FALSO. Ni los sujetadores con aros ni los golpes en el pecho favorecen el desarrollo de cáncer de mama; ni tampoco la COVID-19. Sí es cierto que los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de complicaciones de salud por la COVID-19, ya que nos encontramos ante un grupo inmunocomprometido, pero no que las personas vacunadas contra la COVID-19 puedan desarrollar cáncer de mama por dicho motivo.

❌❌ Doctores de EEUU no han alertado de que las vacunadas contra la COVID-19 “podrían desarrollar cáncer de mama”. https://t.co/Zb8ib93Lk1 — Newtral (@Newtral) October 19, 2021

Todo el bulo se generó a raíz de varias publicaciones en Facebook que interpretaron erróneamente (o intencionadamente para generar temor) las declaraciones del doctor Brett Parkinson, director médico de diagnóstico por imágenes y detección de patologías mamarias en Intermountain Healthcare, que recomendaba posponer cualquier tipo de mamografía después de recibir la vacuna COVID-19. ¿El motivo? Que uno de los efectos secundarios que pueden derivarse de la vacuna (ganglios linfáticos inflamados) coincide con uno de los indicios habituales de cáncer de mama metastásico, linfoma o leucemia, aunque en el caso del efecto que produce la Covid es pasajero y desaparece en pocas semanas.

Atención a los ganglios linfáticos en la axila

Tal y como explica la investigadora Silvia de Sanjosé, presidenta del Grupo Colaborativo Multidisciplinar para el Seguimiento Científico de la COVID-19 (GCMSC), "es cierto que las vacunas contra el coronavirus pueden provocar una inflamación temporal de los ganglios linfáticos en la axila y que esta reacción puede confundirse con un signo del cáncer de mama. Pero esto no significa que haya un vínculo entre la vacuna y el cáncer".

¿Y qué ocurre? Pues que la publicación errónea en Facebook a través de varios canales ha derivado en un efecto viral, con miles de veces compartidas y el efecto multiplicador que ello conlleva, confundiendo a la gente y obligando a otros expertos a alertar sobre el daño de este nuevo bulo en la red. Tan Fake New es no contar la verdad como omitir datos clave que no permitan comprender la realidad de lo que está explicando un especialista. En este caso sobre los efectos secundarios de la inmunización con las vacunas Moderna y Pfizer/BioNTech y la aparición de cáncer de mama.