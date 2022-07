Muere un hombre tras ingerir una botella de Jägermeister en dos minutos para ganar 12 euros

Un hombre ha fallecido en Sudáfrica después de beberse una botella entera de Jägermeister en menos de 2 minutos. El Jägermeister es un orujo alemán, compuesto por 56 hierbas, raíces y especias y que tiene un 34,5% de alcohol.

No ha trascendido la identidad del fallecido, aunque sí se sabe que su edad rondaba entre 25 y 30 años y se ha podido ver su rostro a través de un vídeo que se ha viralizado en las redes. Según han informado los medios sudafricanos, los hechos tuvieron lugar el pasado martes, cuando en una licorería de Mashamba se inició una apuesta que consistía en acabarse el contenido de la mencionada botella en menos de 5 minutos a cambio de un premio de 200 rands sudafricanos (unos 11 euros).

"La Policía ha abierto una investigación tras el incidente de aparente abuso de alcohol que tuvo lugar en una de las tiendas de licores locales en Mashumba, donde los clientes participaron supuestamente a un reto de beber", informó Motlafela Mojapelo, portavoz de la Policía.

The South African Police Service has confirmed that a man has indeed died after consuming an entire bottle of #Jägermeister in under 5 minutes in Limpopo.SAPS spokesperson Brigadier Mojaphelo says police are investigating an inquest docket over the incident.#TheLegalSA pic.twitter.com/xtnVg0MYU5