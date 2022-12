¿Qué diferencia el VIH del Sida?

A día de hoy muchas personas piensan erróneamente que el VIH y el SIDA son la misma enfermedad. Hoy, con razón del Día Mundial de la Lucha contra el Sida el 1 de diciembre, te vamos a explicar cuáles son las diferencias entre estas dos enfermedades.

El próximo 1/dic se celebrará el Día Mundial del Sida 2022. Con el eslogan «Igualdad Ya» es una llamada a la acción que pretende impulsarnos a trabajar en todas aquellas acciones prácticas que se ha demostrado que son necesarias para abordar las desigualdades.Siga el 🧵(1/5)👇 pic.twitter.com/Kwd88vDp00 — 𝔻𝕣. 𝔼𝕞𝕚𝕝𝕚𝕠 𝔻𝕖𝕝𝕘𝕒𝕕𝕠 𝕀𝕫𝕟𝕒𝕘𝕒 🩺 (@EmilioIznaga) November 29, 2022

La enfermedad del SIDA es ocasionada por la del VIH. El virus de VIH afecta a nuestro sistema inmunitario haciendo que enfermemos de una manera mucho más rápida y fácil, debido a que el sistema inmunitario es el encargado de defender nuestro cuerpo y organismo. El VIH es una ETS, o lo que es lo mismo, una enfermedad de transmisión sexual, por lo que se puede deducir que es durante la relación sexual cuando tenemos el riesgo de contraerla. Los condones son una buena manera de protegernos de las enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, y este este virus el que puede ocasionar SIDA. Cuando contraemos el VIH, al dañar nuestro sistema inmune, es más fácil que nos enfermemos gravemente. El VIH puede incluso provocar la muerte por infecciones que, si no se hubiera contraído el virus, el cuerpo podría combatir. Desgraciadamente, hoy en día son muchísimas las personas las que sufren del virus del VIH: solamente en Estados Unidos, son aproximadamente un millón de personas las que conviven con el VIH y por si estos datos fueran poco, cada año hay más de 38,000 nuevas personas infectadas, y la mala noticia es que no suele dar síntomas en los primeros años y que no existe ninguna cura por ahora: el virus se queda en tu cuerpo de por vida.

Aunque a día de hoy no existe ninguna cura contra el VIH, sí existen medicamentos que ayudan a protegerte de sus efectos y mantenerte 'saludable' y no puedas contagiarlo.

Entonces, ¿qué diferencia el VIH del SIDA? Muy simple: el VIH es el virus que causa el SIDA, aunque no en todos los casos, lo que significa que no todas las personas que contraen el VIH tienen SIDA.

El VIH es un virus que se transmite de persona en persona durante las relaciones sexuales y que causa daños graves a nuestro sistema inmunitario, destruyendo sus células poco a poco. En cambio, el SIDA en una enfermedad que aparece por el daño que causa el virus del VIH. El SIDA se trata de las fases más graves del VIH y se da cuando la persona tiene un número considerablemente bajo de células CD4 (células del sistema inmunitario). La persona que contrae el SIDA, por regla general, es una persona que lleva contagiada con el virus del VIH unos 10 años sin tratarse.