Así es cómo afecta el paracetamol al corazón

El paracetamol es una de esas medicinas que se diría que es remedio ''para todo tipo de dolores''. Un básico de botiquí que realmente se usa para aliviar otalgias, cefaleas, dolor odontogénico o dolores por cirugías menores, entre otros. Pero, llegados a este punto cabe mencionar que no es remedio para el corazón. Tomar paracetamol en altas dosis y durante mucho tiempo aumenta la probabilidad de padecer enfermedades del corazón,además de aumentar el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y presión arterial alta.

La investigación, realizada por la Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, asegura que el riesgo de padecer un infarto, un ictus o una muerte temprana aumenta en hasta un 63% en aquellas personas asiduas al medicamento.

La propabilidad de padecer un infarto, por ejemplo, es de un 68% más. También provocaría úlceras de estómago y sangrado estomacal, cuyas probabilidades crecen en un 50%. Eso sí, el paracetamol se considera un medicamento más seguro que la aspirina, por ejemplo, y el ibuprofeno.

Los investigadores analizaron 8 estudios con 666.000 pacientes que han tomado paracetamol a diario en los últimos 14 años, para tratar artritis y dolor de espalda y compararon sus resultados con personas que no tomaban o tomaban poco el medicamento.

Según ha indicado uno de los propios científicos detrás del estudio, es difícil establecer la correlación directa entre el consumo de paracetamol y las causas de muerte, ya que quienes toman habitualmente, a diario, la medicación, suelen padecer ya enfermedades que provocan muertes tempranas. Por otro lado, desde la AEMPS informan que el consumo de paracetamol puede tener efectos secundarios considerados raros (afecta a 1 de cada 1.000 pacientes); como por ejemplo malestar, bajada de tensión (hipotensión) y aumento de los niveles de transaminasas en sangre.

Las transaminasas son un conjunto de enzimas distribuidas por todo el organismo que intervienen en la función del metabolismo y en la producción de diferentes aminoácidos. Generalmente se sitúan en el hígado y en el corazón, y niveles elevados pueden causar inflamación.

Si necesitas tomar un antiinflamatorio no esteroide, toma la dosis más baja que necesites durante el menor tiempo posible para limitar el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Probablemente también sea seguro tomar antiinflamatorios no esteroides una vez cada tanto. No obstante, debes tener en cuenta que pueden producirse efectos secundarios graves apenas transcurridas las primeras semanas de uso continuo de un antiinflamatorio no esteroide, y el riesgo puede aumentar conforme más lo uses.

Resultado del estudio

El estudio concluye que «en relación con el placebo, el tratamiento con paracetamol indujo un incremento de aproximadamente 3/2 mmHg en la media de la PA de 24 horas: PA sistólica: 122,4 ± 11,9 mmHg frente a 125,3 ± 12,0 mmHg; p = 0,02. PA diastólica: 73,2 ± 6,9 mmHg frente a 75,4 ± 7,9 mmHg; p = 0,02».

En concreto, no se encontró diferencias significativas en cuando a frecuencia cardíaca, componentes del sistema renina-angiotensina, metabolismo de prostaglandinas, parámetros bioquímicos renales, función endotelial o función plaquetaria.

Finalmente, este trabajo de investigación concluye que el Paracetamol como medicamento incrementa la presión arterial en pacientes que cuentan con enfermedad coronario.

Así, en base a este estudio se estima que la prescripción de paracetamol en este tipo de situaciones debería llevarse a cabo con las mismas precauciones fijadas para los AINE y los inhibidores de la COX-2.