¿Qué relación existe entre el cáncer de garganta y el sexo oral?

El sexo oral podría estar detrás del aumento de casos de cáncer de garganta que se ha experimentado en las dos últimas décadas en Occidente. Concretamente, el tipo de cáncer que ha visto como en los últimos años crecían sus casos de manera desmesurada es el llamado 'orofaríngeo', que afecta a zonas como las de las amígdalas y a la posterior de la garganta.

En nuestro país, este tipo de cáncer se encuentra entre los más diagnosticados, como apunta la Sociedad Española de Oncología Médica, siendo 8.000 el número de nuevos casos que se dan cada año, según desvela la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC).

El Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, es el culpable de otros tipos de cáncer, como el de cuello uterino, y también está detrás del orofaríngeo, que ya es más frecuente que el primero en países como Reino Unido o Estados Unidos.

Por lo que en el cáncer orofaríngeo, cuenta el doctor Hisham Mehanna en The Conversation, "el principal factor de riesgo es el número de parejas sexuales a lo largo de la vida, especialmente por la práctica de sexo oral". La investigación realizada por el director del Instituto de Estudios y Educación de Cabeza y Cuello (InHANSE) de la Universidad de Birmingham revela que las personas que hayan tenido seis o más parejas sexuales a lo largo de su vida cuentan con 8,5 más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer frente a las que no practican sexo oral.

Aunque todavía no está al 100% claro, la teoría principal indica que hay una minoría de personas que no son capaces de eliminar por completo de su cuerpo el VPH, algo que puede deberse a un "defecto en un aspecto particular de su sistema inmunológico", por lo que el virus se "integra" en el ADN de la persona, pudiendo hacer que sus células se vuelvan cancerígenas.

La vacunación contra el VPH podría ser eficaz

La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano previene el cáncer del cuello uterino y, como señala una investigación en la que Hisham Mehanna ha participado, también podría "ser eficaz para prevenir la infección por VPH en la boca", cuenta en The Conversation.

En España, vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano se recomienda a todas las niñas de entre 11 y 14 años de edad y, como informa el Ministerio de Sanidad en su página web, esta vacuna no "contiene el virus completo ni material genético del virus", por lo que "no puede producir la enfermedad".