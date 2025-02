A pesar de su corta edad se ha convertido en una de las herramientas más importantes de las casas para la inmensa mayoría de los españoles. Hace unas décadas no existía y ahora muchos no contemplan su vida sin su presencia, aunque todavía hay quien hace un uso inadecuado del mismo, como colocarlo cerca del televisor. Hablamos del router WIFI, dispositivo que facilita la conexión a Internet de forma rápida y estable en cualquier momento. ¿Por qué no es buena idea colocar el router del wifi junto al televisor? Pues por lo mismo por lo que también se recomienda apagarlo durante las noches cuando nadie lo está usando. Porque ayuda a mantener sus prestaciones durante más tiempo y ayuda a aprovechar algunas de sus ventajas. Estas son cinco ventajas de apagar el router por las noches

Ahorro energético y económico

En primer lugar, el primero, y más evidente, por el que algunos ya lo llevan a cabo en estos tiempos en los que la factura de la luz se mira con recelo, es el ahorro energético y económico. Mantienen los expertos que el consumo de un router actual equivale a unos 262 kWh por año, lo que se traduciría en 75 euros al año. Si lo apagáramos durante un tercio del día, que es lo que debemos descansar, el ahorro sería de unos 25 euros al año.

Aumenta la seguridad en el entorno digital

Pero el beneficio no se queda únicamente en el plano económico, ni mucho menos. Un beneficio significativo de apagar el router durante la noche es la mejora en la seguridad. Si bien es cierto que algunas actualizaciones de los sistemas se llevan a cabo de noche y eso podría afectar, no menos cierto es que se minimiza el tiempo en el que la red es susceptible de sufrir intentos de ciberataques.

Amplía la vida útil del router

Adoptar esta rutino de apagado de router nocturno sirve también para cuidar el dispositivo y conseguir que te dure más tiempo. Se reduce su desgaste y se evitan problemas de sobrecalentamiento, que es común en algunos modelos de routers cuando funcionan sin descanso.

Descanso para dispositivos conectados

Y no sólo descansa el router, sino también el resto de dispositivos que están conectados a él, como pueden ser los teléfonos móviles, tablets, ordenadores o electrodomésticos más avanzados en plena expansión de la domótica.

Desconexión digital en el hogar

Por último, y cada vez más importante, aplicando esta medida, conseguiremos promover un descanso sin interrupciones, algo que mejora la calidad del sueño y ayuda a tener una rutina más saludable. Además, existen estudios que apuntan a que los routers WiFi emiten ondas electromagnéticas de baja intensidad, de las cuales se libraría durante dicho período, sobre todo en entornos en los que hayan niños o personas vulnerables.