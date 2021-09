La explicación de una psicológa para dejar de dar besos en los labios a los hijos

Besar en la boca a los niños es para muchos padres algo totalmente normal. Es simplemente un acto más de afecto y demostración de amor que suele intercambiarse por los también habituales besos en la mejilla. Este hecho es completamente personal y el impacto de estas demostraciones son muy importantes en los niños y su desarollo emocional y psicológico. En consecuencia, cuando se trata de los niños las opiniones e interpretaciones son diferentes y variadas. Hablaremos en este caso del bando de los detractores, en el que se encuentran algunos psicológos y padres. ¿Tiene consecuencias psicológicas?, ¿Cuáles son los motivos para dejar de hacerlo?

Muchos médicos y pediatras también han alertado de los riesgos de besar a los niños en la boca, aunque por motivos que nada tienen que ver con la ética o la moral. Uno de los principales motivos, advierten, es la gran cantidad de microbios en nuestras bocas que pueden no infectar a los adultos, pero pueden transmitirse a los niños y dañarlos en gran medida. Y, debido a que un pequeño tiene un sistema inmunitario más débil, algunas infecciones peligrosas pueden ingresar a su cuerpo a través de la saliva.

Ciertamente, en la boca tenemos centenares de bacterias y el riesgo que corremos al besar a cualquier persona en los labios es precisamente el contagio de alguna enfermedad, una de las más comunes e infecciosas es precisamente la caries. También pueden transmitirse resfriados, catarros, gripes y demás.

OTROS MOTIVOS

Y más allá de las diferencias culturales que puedan existir entre unas y otras familias y la polémica que pueda derivarse de una u otra forma de ver las cosas vamos a tratar esta cuestión desde el punto de vista de la psicología infantil. Según la psicológa Charlotte Reznick, sí existen otros motivos a nivel de moralidad y educación que pueden llegar a confundir a los pequeños.

Por un lado, los labios y la boca son los límites personales del cuerpo de un niño. Cuando besas a un pequeño en los labios le muestras que la frontera o el límite de su cuerpo está abierto, y puede llegar a confundirle al asociar este gesto a otros más íntimos como los de pareja.

En estos casos, ''los padres invasores pueden aumentar el riesgo de que su hijo desarrolle un ''síndrome de víctima'' con la incapacidad de decir no al manejar sus propios límites personales'', explica.

Aunque la realidad, es que la sexualización de este gesto la hacemos los adultos, no los niños. Lo principal es explicarles la motivación y el sentido y, por supuesto, no obligarlos si no les apetece o no se sienten cómodos. Y que, asimismo, lo hagan fuera del círculo familiar. Aprender a decir ''no'' es fundamental en su desarrollo y sus límites personales.

Por otro lado, también es importante explicarles que se trata de una costumbre personal y que es normal dentro del círculo familiar. Sino, el pequeño puede comenzar a comportarse de la misma manera que en casa y podría besar a otros niños o adultos en los labios como una forma de expresar simpatía. La psicóloga señaló que, incluso si fue un gesto inocente por parte de los padres, los niños aprenden cosas por mimetismo.

Lo aconsejable, sea como fuere, es transmitir afecto, seguridad y emociones positivas a tus hijos. Además de herramientas para que establezcan sus propios límites y entiendan, desde pequeños, a que los demás respeten los suyos propios. Para finalizar, cabe destacar que no hay base científica de que besar levemente en los labios de los niños cause algún trauma o desajuste en el desarrollo emocional o social de los más pequeños.