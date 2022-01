Los factores que pueden predecir si tu hijo padecerá Covid grave

Cuando la Covid-19 aterrizó en nuestras vidas parecía que solo parecía afectar a un sector reducido y concreto de la población: mayores y personas con patologías previas. Los niños, pese a ser un vehículo de transmisión en la etapa inicial -ya que la mayoría de casos eran asintomáticos-, con el paso del tiempo también se han vuelto vulnerables a sus efectos. Es cierto que, de acuerdo con los especialistas, normalmente la infección por Covid-19 tiende a ser asintomática en niños, es decir, en la mayoría de los casos, no se presentan síntomas graves. Sin embargo,con la llegada de Ómicron, se han incluido varias franjas de edad que podrían verse afectadas por los síntomas más adversos de la enfermedad. En este sector se incluyen los niños de 11 a 5 años que aún no han podido completar la pauta de vacunación y los menores de 5 años que aún no tienen vacuna autorizada.

En este contexto, es importante reconocer las claves que indican una posible infección grave. Un nuevo estudio internacional con los síntomas para conocer la radiografía de los menores que desarrollan una infección por Covid-19 grave. El estudio hizo un seguimiento de más de 10.300 niños en 41 servicios de urgencias de 10 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Italia, España y Australia. Estos fueron los resultados.

FACTORES OBSERVADOS

De los niños que se observaron en el estudio, un total de 3.200 niños dieron positivo por Covid-19. De ellos, el 3% (107) experimentó resultados graves dentro de las dos semanas posteriores a su visita a emergencias. Además, el 23% (735) fueron hospitalizados para recibir tratamiento y cuatro niños fallecieron.

Entre los resultados graves, las complicaciones derivaron de fallos cardíacos o cardiovasculares, como miocarditis (inflamación del corazón), así como problemas neurológicos, respiratorios o infecciosos. "Encontramos que la edad avanzada (de 5 a 18 años), tener una afección crónica preexistente y la duración de los síntomas eran factores de riesgo importantes para los resultados graves", ha asegurado el investigador Stephen Freedman.

Los investigadores también descubrieron que los niños considerados sanos en una visita inicial al servicio de urgencias rara vez se deterioraban significativamente después de la primera visita. ''Afortunadamente, el riesgo de desarrollar una enfermedad grave en los niños con Covid-19 dados de alta del servicio de urgencias es muy bajo'', añadió.

En este sentido,en comparación con los adultos, lo que queda claro es que los niños son menos propensos a enfermarse de covid-19. O,al menos, con síntomas menos graves. Eso sí, la investigación es valiosa porque proporciona información importante sobre qué niños pueden tener un riesgo particular de sufrir resultados graves.

Síntomas de alerta más comunes en niños