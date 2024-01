Comer bien y hacer ejercicio; comer bien y hacer ejercicio; comer bien y hacer ejercicio ¿Cuántas veces hemos escuchado esta pauta para controlar nuestro peso y mejorar nuestra salud? Sin embargo, hay otro elemento que entra en esta ecuación que hace un tiempo pasaba más desapercibido y actualmente centra el foco de muchas terapias de recuperación, tanto física como mental: el descanso y el sueño. Porque dormir mal puede incrementar hasta un 20% las opciones de mortalidad ¿Pasaste una mala noche de sueño? Practicar este ejercicio te vendrá bien, pero sobre todo es importante apuntarse bien cinco hábitos saludables en la alimentación para dormir mejor.

1. Cuidar la hora de la cena

En primer lugar hay que saber manejar muy bien los tiempos de cena. Si queremos tener un sueño plácido es importante no apurar hasta poco antes de acostarnos para tomar alimentos. Llevar una vida ordenada desde el punto de vista alimenticia, acumulando la ingesta de calorías en 10-12 horas del día y dejando trabajar y descansar al cuerpo durante otro tanto tiempo ayudará a tener unos sueños más placenteros

2. La cafeína y el alcohol, horas antes de dormir

Obviamente, los amantes del café y a las copas deben concienciarse de que este tipo de bebidas no ayudan a que la mente se ponga en modo off para descansar. El último café no puede pasar de las cinco de la tarde y el alcohol lo ideal es eliminarlo de la dieta y en caso de consumirlo, ni en grandes cantidades ni en horas cercanas al sueño.

3. Cenar proteínas y grasas saludables

A la hora de elegir los alimentos que vamos a comer durante la cena no es tan recomendable quedarnos con hambre como elegir bien lo que vamos a comer. En este aspecto toman especial relevancia las proteínas y las grasas saludables. Aceite de oliva, frutos secos, pescado azul o aguacate son buenas alternativas previas al descanso.

4. El té de manzanilla, una aliado

Las infusiones naturales siempre vienen bien para dormir. El té de manzanilla es uno de esos aliados sanos y necesarios. La manzanilla favorece la relajación muscular, nos ayuda a dormir más rápido y mejor, incluso reduce el estrés y la depresión. Si tenemos problemas de sueño o queremos indicarle al cuerpo que ya estamos listos para dormir, nada como tomarse una buena taza de té de manzanilla unos 45 minutos antes de acostarte.

5. Magnesio y vitamina b12 como factor diferencial

Por último, el factor diferencial que usan algunos médicos expertos en la materia para aguantar el estrés laboral que padecen y poder descansar es el consumo de suplementos de magnesio y vitamina b12. Se ha demostrado que el uso de suplementos con magnesio, melatonina y complejo de vitamina B12 ayuda a tener una mejor calidad de sueño.