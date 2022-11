Sí, media hora de ejercicio se nota en tu salud

Hacer deporte es fundamental para mantenerse sano, activo y en forma. Pero, ¿Cuánto es necesario hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿En casa o en la calle? Son preguntas que asaltan la mente antes de adentrarse en el mundo del ejercicio físico. Pero a todo esto solo hay una respuesta clara, con media hora de ejercicio diaria pueden cambiar mucho las cosas, tanto física como mentalmente. El no hacer deporte afecta a todos los planos, nos sentimos más cansados, nos cuesta más dormir, físicamente no nos encontramos agusto con nosotros mismos, e incluso puede derivar en problemas de salud. Descubre lo que puede hacer en ti realizar media hora de ejercicio diaria.

La báscula

Según WebMD, realizar solo media hora puede llegar a ser más eficaz a la hora de perder peso que realizar 60 minutos o más en una misma sesión. El estudio de que se extrajo esta conclusión se trató de una muestra de 60 hombres con un sobrepeso moderado. Los resultados dijeron que un periodo más corto era más asequible para aquellos con un sobrepeso moderado, lo que ayudaría a que este sobrepeso disminuyera. Pero es muy importante escuchar al propio cuerpo y seguir sus indicaciones.

Felicidad

El deporte y el entrenamiento están pensados para hacerte feliz. El ejercicio físico intenso de 30 minutos hace que el cerebro se estimule provocando la liberación de sustancias químicas. Estas sustancias te ayudarán a relajarte y a estar más tranquilo y feliz.

Menos estrés

En la misma línea que el anterior, el deporte ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, ya que al practicar tu media hora de deporte se producen endorfinas que disminuyen el dolor, ayudan a dormir mejor y a relajarnos.

Menos enfermedades cardiacas

Con esos 30 minutos se marca la diferencia en la prevención de la lucha contra las afecciones cardíacas. El solo hecho de salir a caminar durante este tiempo de una forma enérgica mejora de sobre manera la salud del corazón. Lo importante es que tu corazón lata de forma activa.

Productividad

Muchas veces para sentirnos productivos debemos de tirar de cafeína o bebidas energéticas que nos saque del letargo, pero hacer deporte ayuda mucho a sacar ese lado más productivo y usar el tiempo de forma eficiente. La energía, la inspiración pueden llegar solas mientras caminas durante un rato a paso rápido. Además, salir de tu zona de confort o incluso de las cuatro paredes ayudará mucho a que los niveles de energía y productividad sean más altos cuando retornos a la oficina.

Conociendo todo lo que hace por ti solo 30 minutos de deporte diario, es hora de atarse las zapatillas de deporte y salir a caminar.