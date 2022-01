Los motivos por los que algunos deportistas de élite se niegan a vacunarse

Mientras ojos estaban puestos en el caso del tenista número uno del mundo Novak Djokovic y la política de vacunación para ingresar a Australia, mucha gente se preguntaba como un deportista de élite, con su influencia, su excelente asesoración médica y su estilo de vida, se unía al club de 'los antivacunas'. Pero el caso del serbio no es el único, esta división entre los partidarios de las vacunas y los contrarios a inocularse se replica en deportes como tenis y el fútbol. En la NBA, la NFL o el fútbol europeo también se han registrado casos similares. Pero, ¿cuál es el motivo por el que se niegan a recibir el 'pinchazo'?

En resumidas cuentas, más allá de la propia desinformación y los bulos y amenazas que circulan sobre las vacunas, para los atletas su cuerpo es su bien más preciado. Cada uno aduce un motivo diferente que va desde la libertad del ser humano (como el de Djokovic) hasta complots contra la humanidad y. También hubo preocupaciones iniciales, por ejemplo, sobre si la vacuna podría afectar su desempeño o incluso aparecer en las pruebas antidopaje.

CASOS Y MOTIVOS

Otros, como el quarterback, Aron Rodgers alegó en su día que era alérgico a los componentes de las vacunas Moderna y Pfizer y tampoco se aplicó la de Johnson porque, según dijo, ''provoca esterilidad''.

Anthony Rizzo, primera base de los Yankees de Nueva York se agarró a otro de los motivos que comparten muchos de los que aún se resisten a inyectarse el antídoto: el miedo a que el corto plazo en el que se han desarrollado las vacunas suponga un peligro en el futuro.

''Esto es algo más grande que el béisbol, es una decisión de vida. Lo he pensado mucho. La decisión de no vacunarme es una por la que respondo. Obviamente hay gente que me va a odiar y pienso que eso es desagradable. Estoy haciendo mi propia investigación sobre la vacuna y quiero hacerlo hasta que tenga todos los datos'', sentenció.

En el 'deporte rey' también ocurre. Y pasa en una de las máquinas mejor engrasadas del fútbol, el Bayern de Múnich. En el equipo alemán funciona el centro del campo gracias a Joshua Kimmich. El futbolista del Bayern de Múnich no quiso vacunarse en contra del coronavirus, lo que provocó el pasado mes de noviembre que su equipo le prohibiera concentrarse con sus compañeros y le retirara parte de su salario. Días más tarde, el alemán se contagió de Covid y en la actualidad, sufre problemas pulmonares que le mantienen alejados de los terrenos de juego.

Llama la atención el caso de Kyrie Irving, el campeón de la NBA con los Cleveland Cavaliers. Su respuesta no es del tipo de las de Djokovic o Kimmich, sino que Irving alude a teorías de la conspiración. En una ocasión se llegó a decir que no quería porque había un plan satánico que hacía conectar a los negros a un ordenador.